El futuro parecería decir “aquí estoy” cuando se trata de la compañía OPPO, pues la firma china ha demostrado que sus móviles serán capaces de cargarse en tiempo récord.

Gracias al Mobile World Congress 2022 de Barcelona, se ha podido conocer cómo será la nueva tecnología de carga que incluirá OPPO en sus próximos terminales.

Con una potencia de 240 vatios, el nuevo cargador de OPPO tendrá la capacidad de cargar una batería de 4500 mAh en menos de 9 minutos, algo que si no veíamos con nuestros propios ojos no íbamos a creer.

Según lo que ha mostrado OPPO en el MWC 2022, el nuevo protocolo de carga sería el más rápido del mercado, doblando incluso la potencia que ofrece el actual SUPERVOOC de 150 W de la compañía.

Eso sí, teniendo en cuenta que esta tecnología es “muy agresiva” para las baterías de los móviles, OPPO ha informado que se han añadido distintas medidas de protección:

We're speeding up fast charging. ⚡️

OPPO 240W #SUPERVOOC Flash Charge delivers 100% battery in just 9 minutes, for record-breaking, industry-leading speed. 🚀 #OPPOxMWC22 pic.twitter.com/gPDurHh1Qg

— OPPO (@oppo) February 28, 2022