Hace unos días, OPPO presentó una nueva tecnología de carga rápida de 125W que dice ser la más rápida del mundo. Y hasta ahora lo es, ya que puede cargar por completo la batería de 4000 mAh de un móvil en apenas 20 minutos; algo verdaderamente increíble. Para las personas con prisa que necesitan cargar su smartphone en un parpadeo, esta es una excelente noticia. Sin embargo, hay algo malo sobre la carga rápida de 125W de lo que no muchos están hablando.

Todos sabemos que estas tecnologías no solo cargan más rápido los móviles, también degradan la batería más rápido. Esto es algo evidente y que la propia OPPO admitió en su presentación. La compañía dijo que la batería de los móviles se mantendrá a un 80% de su capacidad luego de 800 ciclos de carga a 125W. Es decir, si la batería de tu móvil es de 5000 mAh, después de 800 ciclos de carga a 125W (como en 2 años o más), la capacidad se reducirá a 4000 mAh. Perderás solo 1000 mAh.

La verdad no está tan mal, pero si comparamos esta tecnología con la anterior (la de 65W) que en los mismos 800 ciclos de carga mantiene un 91% de la capacidad de la batería, empezamos a preocuparnos. Sin embargo, lo peor de todo es que OPPO no está en lo cierto con sus cifras de degradación. Un grupo de italianos probaron la tecnología de carga rápida de 65W de OPPO y descubrieron que degrada la batería más rápido de lo que asegura la compañía.

La carga rápida degrada más rápido la batería de lo que las compañías dicen

El vídeo que tienes arriba es de un grupo de italianos que, con toda la emoción por la carga rápida de 125W, decidieron poner a prueba la de 65W de OPPO para ver si realmente degrada tan poco la batería como dicen. Repetimos: OPPO asegura que en 800 ciclos de carga a 65W la capacidad de la batería se debería mantener en un 91%.

Pues bien, los resultados del test mostrado en el vídeo no dicen lo mismo. Luego de solo 255 ciclos de carga a 65W, la capacidad de la batería puesta a prueba se degradó a un 85%. Eso significa que, probablemente (dependiendo de tus hábitos de carga), si cargas la batería de tu móvil a 65W, solo podrás disfrutar 1 año de toda su capacidad, como mucho.

Y recordemos que estamos hablando de la carga rápida de 65W. Ya te podrás imaginar que con la carga rápida de 125W, cuya tasa de degradación es mayor según la propia OPPO, los resultados serán mucho peores. Evidentemente esto se debe a que, mientras más alta sea la tasa de carga, la batería se someterá a un mayor esfuerzo y terminará degradándose más rápido.

¿Por qué las compañías insisten en incrementar la carga rápida de los móviles si saben que daña la batería?

Los fabricantes de smartphones saben perfectamente las consecuencias negativas que trae la carga rápida a la vida útil de las baterías de los móviles. Sin embargo, también saben que la tendencia actualmente es que los usuarios cambien de smartphone cada 2 o 3 años. Por tanto, lo que más les preocupa es asegurar que la mayor parte de la capacidad de la batería se mantenga durante ese tiempo.

Así pues, si pueden implementar una carga rápida que mantenga la capacidad durante ese período, lo harán. Además, un teléfono que se cargue por completo en solo 20 minutos no solo llama mucho la atención, sino que también resultará muy útil para muchísimas personas. Quizá tú no seas de los que cambia de móvil con mucha frecuencia, pero a los que sí, la nueva tecnología de carga rápida de 125W les caerá como anillo al dedo.

Por supuesto, desde un punto de vista medioambiental, no está bien que por un capricho las personas cambiemos de teléfono tan seguido, debido a los residuos tecnológicos que esto genera. Así que no cabe duda que la llegada de la carga rápida de 125W traerá mucha polémica. Todavía no ha salido el primer móvil con esta tecnología, pero se espera que sea el próximo OPPO Ace3. Mientras tanto, coméntanos… ¿qué opinas sobre la carga rápida de 125W? ¿Es algo genial o la consideras innecesaria?