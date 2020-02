La popular compañía de videojuegos Bandai Namco acaba de presentar un nuevo juego de One Piece para móviles. Se llama One Piece Bon! Bon! Journey!! y básicamente será un juego de puzzles donde tendrás que hacer coincidir al menos 3 objetos iguales para ir superando niveles, al más puro estilo de Candy Crush. Sin embargo, según los avances que presentó la desarrolladora, el juego no consistirá solamente en eso.

Bandai Namco ha dicho que este nuevo juego de One Piece tendrá una jugabilidad diferente a los típicos juegos de puzzles para llamar la atención de los jugadores y mantenerlos interesados en las mecánicas del juego. ¿Quieres saber cómo será One Piece Bon! Bon! Journey!!? Conócelo a continuación.

One Piece Bon! Bon! Journey!!: esto es todo lo que sabemos del nuevo juego del anime

De acuerdo a los adelantos, este One Piece Bon! Bon! Journey!! contará la historia de One Piece, pero de una forma muy ligera a través de puzzles. Así que, no importa si no conoces la serie, igualmente disfrutarás del juego. Por otra parte, se mencionó que en el juego los jugadores no solo harán puzzles, sino que también tendrán la posibilidad de crear y decorar sus propias islas con los tesoros que encuentren en el viaje.

De esa misma forma, se podrán adquirir nuevos personajes para tenerlos en las islas. Además, el juego incorporará algunas cinemáticas para darle más emoción y contexto a los niveles, que se desbloquearán a medida que progresas en el viaje. Eso sí, las cinemáticas no serán de estilo anime como la serie o el manga, sino del mismo estilo que las gráficas del juego.

Por otro lado, a medida que avanzas en el juego, tu personaje irá subiendo de nivel, lo cual permitirá desbloquear nuevas habilidades para desatar contra los oponentes. Cada personaje tendrá habilidades únicas, por lo que, si eres fanático de la serie, probablemente este será el aspecto que más te gustará. Cabe destacar que personajes como Luffy, Zoro, Nami, Robin y Law podrán usarse en este juego.

Se lanzará en 2020, pero ya puedes registrarte para ser uno de los primeros en probarlo

Acerca de la fecha de lanzamiento, Bandai Namco solo ha dicho que One Piece Bon! Bon! Journey!! llegará en algún momento de 2020. Apenas estamos en el segundo mes del año, por lo que es posible que se estrene a mediados del 2020. Sin embargo, ya su pre-registro está disponible para que recibas una notificación cuando el juego sea lanzado oficialmente. Así que, si te interesa, pincha aquí para registrarte. Solo tienes que poner tu correo y listo.

Además, puedes seguir a la página de Facebook de One Piece Bon! Bon! Journey!! para enterarte de las últimas novedades del juego de primera mano. De cualquier forma, aquí en Androidphoria también te avisaremos cuando el juego se estrene, así que mantente atento.