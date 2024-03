Se acerca de nuevo una de las noches más esperadas para la industria del cine, estamos hablando de la 96.ª edición de los Premios Óscar. Esta se llevará a cabo en el Dolby Theatre de Ovation Hollywood el día de mañana, sin embargo, en los Estados Unidos aún será la noche del domingo 10 de marzo. Si estás interesado en una forma de ver esta famosa entrega de premios al séptimo arte, no dejes de leer este artículo.

¿A qué hora se podrán ver los Oscar 2024?

Los Premios de la Academia 2024 han anunciado que el evento se adelantará una hora, lo cual es ideal para el público norteamericano, pero para la gente en España significará estar despiertos desde temprano, si lo quieren ver en vivo. Y es que todos esperan con ansias estos premios por múltiples razones, como por ejemplo, para saber si Oppenheimer será el film que le otorgue su primer Oscar al director Cristopher Nolan o al actor Robert Downey Jr.

La transmisión oficial previa a la ceremonia comenzará a las 18:30, hora de Los Ángeles. Eso quiere decir que en España podrá ser vista en vivo a las 03:30 del lunes 11 de marzo, hora de Madrid. Sin duda habrá que madrugar, si es que quieres ver los Oscar en vivo por Internet de forma gratuita.

¿Cómo ver los Oscar 2024 por Internet, en vivo y gratis?

Si estás en España, tienes dos formas de ver Los Premios de la Academia 202 en vivo y gratis, la primera es gracias a Movistar, debido a que la ceremonia se emitirá en el canal Movistar Plus+ y en el canal especial Los Oscar por Movistar Plus+. Y si eres un verdadero aficionado, te invitamos a sintonizar este canal desde las ocho y media del domingo, ya que a esa hora comenzará el programa especial La noche de los Oscar 2024. Allí podrás ver un amplio análisis de las nominaciones, la ropa, los actores, las películas, etc.

La otra opción para el resto de nuestro público que no se encuentra en España será ver los Oscar 2024 de forma gratuita a través de su canal oficial en YouTube. Abajo te dejaremos un enlace, para que vayas directamente a este canal de YouTube y te dejamos también una lista con horarios para ver el evento desde varios países de Latinoamérica el domingo 10 de marzo:

México : 21:30.

: 21:30. Perú : 21:30.

: 21:30. Colombia : 21:30.

: 21:30. Ecuador : 21:30.

: 21:30. Cuba : 21:30.

: 21:30. Bolivia : 22:30.

: 22:30. Venezuela : 22:30.

: 22:30. Puerto Rico : 22:30.

: 22:30. Chile : 23:30.

: 23:30. Argentina : 23:30.

: 23:30. Uruguay : 23:30.

: 23:30. Paraguay: 23:30.

Visitar | Página Oficial de los Oscar en YouTube.

Eso ha sido todo por ahora con este artículo sobre cómo ver los Oscar 2024 gratis por Internet. Esperamos que te haya gustado y que te haya sido útil, si tienes algún colega superaficionado al cine, envíale este artículo, para que se prepare bien para los premios más importantes del cine internacional.