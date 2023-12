El Nothing Phone (2) ya puede actualizar a Android 14

Llegando al mercado durante los primeros días del mes de julio de este año, el Nothing Phone (2) sorprendió gratamente por los distintos avances respecto a la primera generación, como así también por su llamativa capa de personalización que mantiene la esencia de la compañía europea.

De forma sorpresiva y sin ningún tipo de anuncio previo, algunos usuarios empezaron a recibir el lanzamiento de Nothing OS 2.5 basado en Android 14, actualización que incluye muchas mejoras, nuevos widgets y diversas opciones de personalización.

Si has adquirido este terminal y aún no recibiste la notificación que indica que ya está disponible la versión 2.5 del Nothing OS, ¡no desesperes! Al igual que en otras marcas de terminales, las actualizaciones de software no llegan a todos los usuarios al mismo tiempo, pues se realizan de forma progresiva.

Estas son las novedades que llegan al Nothing Phone (2) con Android 14

Como bien mencionamos al principio del artículo, se observan diversas novedades con esta nueva actualización. Para poder ser más claros al respecto, a continuación vamos a mencionar solo las más importantes:

Nuevos gestos

Acceso directo desde la pantalla de bloqueo : esta función permite disfrutar de opciones como cámara de vídeo, escáner de código QR, Silencio, No molestar y muchas otras cosas más.

: esta función permite disfrutar de opciones como cámara de vídeo, escáner de código QR, Silencio, No molestar y muchas otras cosas más. Capturas de pantalla : desde ahora, el gesto de deslizar tres dedos sobre la pantalla es más que suficiente para efectuar capturas.

: desde ahora, el gesto de deslizar tres dedos sobre la pantalla es más que suficiente para efectuar capturas. Botón de encendido totalmente personalizable: al presionar este botón dos veces seguidas, podrás acceder de forma rápida a la cámara, agenda o cualquier otra función que desees.

Cambios en la interfaz

Se integró el Glyph Progress en Google Calendar : esta herramienta permite hacer un minucioso seguimiento de los próximos eventos del usuario con una cuenta regresiva de hasta 5 minutos.

: esta herramienta permite hacer un minucioso seguimiento de los próximos eventos del usuario con una cuenta regresiva de hasta 5 minutos. Agregaron una nueva animación al utilizar NFC.

Novedades y mejoras en Glyph Timer: ahora admite ajustes preestablecidos de tiempo, y además, puede accederse de forma directa desde la pantalla de bloqueo del móvil.

Nuevas opciones de personalización

Se añadieron fondos de pantalla de colores sólidos que le dan una apariencia mucho más limpia al inicio del terminal. Así mismo, agregaron un tema de color del tipo monocromático en la sección de colores básicos.

que le dan una apariencia mucho más limpia al inicio del terminal. Así mismo, agregaron un tema de color del tipo monocromático en la sección de colores básicos. Nuevo efecto de fondo de pantalla al estilo “Vidrio”: este es un llamativo filtro que aporta una apariencia única al fondo de pantalla.

Nuevo efecto de fondo de pantalla del tipo “Atmósfera”: dicho efecto transforma el fondo de pantalla en una creación dinámica, el cual además añade movimiento en los colores de la pantalla de inicio.

Tanto la pantalla de bloqueo como la pantalla de inicio ahora pueden disfrutar de una página de personalización combinada. También, el flujo de edición del fondo de pantalla fue mejorado sustancialmente, ofreciendo una visualización mucho más completa con diversas opciones.

Widgets renovados

Tiempo en pantalla : este widget ayuda a ponerse límites al usar el teléfono.

: este widget ayuda a ponerse límites al usar el teléfono. Reproductor de contenido multimedia : con este widget se puede controlar fácilmente la canción que se está escuchando.

: con este widget se puede controlar fácilmente la canción que se está escuchando. Podómetro: permite realizar un seguimiento de los pasos diarios desde la propia pantalla de inicio.

Por último, pero no por eso menos importante, es necesario añadir que esta actualización mejora la estabilidad de la cámara del Nothing Phone (2), como así también aumenta el rendimiento en general del sistema operativo.