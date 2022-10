El Nothing Phone (1) es mucho más que un móvil llamativo que todos quisiéramos tener en casa. También es el smartphone de gama media más potente del momento (según AnTuTu) y un dispositivo muy resistente.

Aparte, lleva un buen récord de actualizaciones para agregar novedades (6 en solo 3 meses), aunque Nothing dijo que Android 13 no llegará pronto. ¿Qué es lo último? Que el Nothing Phone (1) ya es compatible con Google ARCore, gracias a la actualización más reciente.

NothingOS 1.1.6 agrega ARCore y un montón de novedades al Nothing Phone (1)

Por si no lo sabes, ARCore es una tecnología de Google que se usa para mejorar apps, juegos y experiencias de realidad aumentada en Android. Es la que hace capaz que Pokémon GO y otros juegos RA de Niantic funcionen tan bien, así como otras tantas funcionalidades que Google tiene para ella.

No cualquier dispositivo puede obtener la certificación de compatibilidad con ARCore, pues debe cumplir con algunas cosas: buena potencia, buena calidad en las cámaras, tener distintos sensores de movimiento y más. Por tanto, que el Nothing Phone (1) sea oficialmente compatible con ARCore, es otro logro que la marca se mete en el bolsillo.

Esta nueva característica llega al Nothing Phone (1) a través de la actualización 1.1.6 de NothingOS, que acaba de lanzarse globalmente. Por cierto, ARCore es la novedad más importante, pero no la única que llega con este firmware, también incluye estos cambios o mejoras:

Vídeos más nítidos gracias a mejoras en la estabilidad de la cámara.

gracias a mejoras en la estabilidad de la cámara. El indicador luminoso de grabación ahora siempre estará encendido de forma predeterminada.

Se optimizó el launcher para que consuma menos recursos y sea más fluido.

para que consuma menos recursos y sea más fluido. Mayor precisión sobre el estado actual de la batería.

Se aumentó el brillo máximo al mostrar contenido HDR.

La animación Flip to Glyph de la trasera se actualiza y ahora es más completa.

y ahora es más completa. Se sincronizó la luz de carga de la trasera con el efecto de sonido.

con el efecto de sonido. El efecto de sonido al usar el NFC se actualizó.

Se corrigieron varios errores generales.

Se agregó compatibilidad para la red 5G de Reliance JIO (India).

Cómo actualizar tu Nothing Phone (1) a la última versión de firmware disponible

Para actualizar tu Nothing Phone (1) a la última versión de sistema, solamente debes esperar la OTA con el paquete de actualización. Una vez esté disponible, procede a confirmar la actualización y listo.

¿Todavía no te llega la notificación y quieres saber si ya está disponible? Verifica manualmente desde Configuración > Sistema > Actualizaciones del sistema.

La actualización 1.1.6 de NothingOS (la que agrega ARCore) pesa 62 MB y ya se está implementando en todo el mundo. Sin embargo, la distribución se está haciendo en lotes, como de costumbre, así que es probable que tengas que esperar algunos días para recibirla.