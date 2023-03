La filosofía de Nothing (marca de tecnología de consumo creada por uno de los fundadores de OnePlus) siempre ha sido ser distintos al resto. Si bien sus dispositivos no han revolucionado la industria por su hardware, sí que han llamado la atención de todos por su extravagante diseño. El móvil Nothing Phone (1) y los auriculares Nothing Ear Stick y Nothing Ear (1) son una clara muestra de ello. Ahora, la marca de Carl Pei se prepara para lanzar otro gadget con diseño rompedor.

En la cuenta oficial de Twitter de la compañía se han publicado varias pistas de lo que está por venir, en las que muestran a un bicho como animal representativo de su nuevo producto. Nothing todavía no anunciado qué exactamente veremos en su nuevo lanzamiento, pero en Internet ya han filtrado que será un altavoz. Incluso, han compartido un render del mismo, que es el que encabeza este artículo.

Nothing podría lanzar su primer altavoz pronto y tendrá un diseño muy original

De ser cierta la filtración, el altavoz de Nothing tendrá el diseño más original y único que hemos visto en un producto de este estilo en mucho tiempo. Según el render, este altavoz será cuadrado y tendrá botones de volumen, encendido, etc., a ambos lados. También parece haber un botón con acento rojo en el salpicadero izquierdo y el logotipo «Nothing» en un pequeño anillo circular en la parte frontal del altavoz.

Asimismo, podemos apreciar lo que parecen ser dos tweakers en color negro y dos subwoofers en color blanco. En la parte de abajo, el altavoz contará con almohadillas para mantenerse fijo en superficies planas.

Something mighty is on the horizon. Can you guess what we're cooking up? pic.twitter.com/QZs9k3Hh4X — Nothing (@nothing) March 1, 2023

De momento, eso es todo lo que se sabe del nuevo producto de Nothing. No se ha revelado su nombre oficial, especificaciones técnicas o fecha de lanzamiento.

Recordemos que recientemente Nothing confirmó que su próximo móvil será un buque insignia que tendrá un procesador de gama alta de la serie Snapdragon 8. Aunque la compañía no dijo cuándo lo lanzarán al mercado, filtraciones señalan que llegará en el tercer trimestre de este año. Por tanto, no nos extrañaría que el altavoz se lance un trimestre antes. Te mantendremos informado.

