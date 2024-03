Aunque ya sabíamos varios de sus detalles, la presentación del Nothing Phone (2a) nos cogió por sorpresa en algunas cosas. El fabricante decidió lanzar un dispositivo con un precio realmente competitivo y que se codea con su hermano mayor en varios aspectos.

Sí, el Nothing Phone (2a) es inferior al Nothing Phone (2). No obstante, la distancia de precio entre uno y otro es importante, así que vale la pena preguntarse ¿están bien justificadas sus diferencias? ¿Cuál de ellos es una mejor compra? Comparamos el Nothing Phone (2a) vs. Nothing Phone (2) para dar respuesta a todas esas dudas.

Tabla comparativa de especificaciones: Nothing Phone (2a) vs. Nothing Phone (2)

Especificaciones Nothing Phone (2a)

Nothing Phone (2) Dimensiones y peso 161,7 x 76,3 x 8,6 mm. 190 gramos. 162,1 x 76,4 x 8,6 mm. 201,2 gramos. Pantalla 6,7″ Full HD+ (2412 x 1080 píxeles), panel AMOLED, tasa de refresco de 120 Hz, brillo máximo de 1300 nits, HDR10+ y Corning Gorilla Glass 5. 6,7″ Full HD+ (2412 x 1080 píxeles), panel AMOLED, tasa de refresco variable de 1 a 120 Hz, brillo máximo de 1600 nits, HDR10+ y Corning Gorilla Glass 5. Procesador MediaTek Dimensity 7200 Pro con gráfica Mali-G610 MC4. Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 con gráfica Andreno 730. RAM 8 / 12 GB de tipo LPDDR5. Almacenamiento 128 / 256 GB UFS 3.1. 128 / 256 / 512 GB UFS 3.1. Cámara Trasera Doble: Principal de 50 MP (Sony IMX890) con f/1.88, PDAF y OIS.

(Sony IMX890) con f/1.88, PDAF y OIS. Ultra gran angular de 50 MP (Samsung JN1) con f/2.2, campo visual de 114º y modo macro. Flash LED y grabación de vídeos en 4K @ 30 FPS. El Nothing Phone (2) graba también en 4K @ 60 FPS. Cámara Frontal 32 MP (Sony IMX615) con f/2.2. 32 MP (Sony IMX615) con f/2.5. Conectividad USB C, WiFi 6, Dual SIM 5G, Bluetooth 5.3, NFC, GPS, A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS, protección IP54, altavoces estéreo, lector de huellas en pantalla y luces LEDs «Glyph Interface». Batería 5000 mAh con carga rápida de 45 W. 4700 mAh con carga rápida de 45 W e inalámbrica de 15 W. Sistema operativo Android 14 bajo Nothing OS 2.5. Android 13 bajo Nothing OS 2.0. Actualizable a Android 14. Precio Desde 329 €. Desde 649 €. Cómpralo aquí Comprar Comprar

Distintos por fuera, pero más parecidos de los que se cree por dentro

En lo visual, estos dos móviles son claramente diferenciables entre ellos. Sí, ciertamente repite la trasera traslúcida y la interfaz Glyph (bandas LED), pero en el Nothing Phone (2a) se apuesta por un diseño mucho más simplista. Además, el módulo de cámaras cambia de ubicación al pasar de la esquina superior izquierda al centro del dispositivo y posicionarse en horizontal.

Son cambios estéticos fácilmente apreciables, aunque los consideramos un paso atrás en el (2a). Sin embargo, lo cierto es que este par se parece más de lo que crees y aquí van las pruebas:

Diseño (construcción) : ambos tienen traseras de cristal, marcos de aluminio, protección IP54 y Gorilla Glass 5 , así que están parejos. El Phone (2) ya demostró estar muy bien fabricado.

: ambos tienen , así que están parejos. El Phone (2) ya demostró estar muy bien fabricado. Pantalla : ambos llevan paneles AMOLED de 6,7” con resolución Full HD+ y una frecuencia de hasta 120 Hz. No obstante, e n el Nothing Phone (2) la frecuencia es variable de 1 a 120 Hz (LTPO) y el brillo máximo es mejor (1600 nits vs. 1300 nits).

: ambos llevan paneles AMOLED de 6,7” con resolución Full HD+ y una frecuencia de hasta 120 Hz. No obstante, e de 1 a 120 Hz (LTPO) y el brillo máximo es mejor (1600 nits vs. 1300 nits). Procesador: el Snapdragon 8+ Gen 1 del Nothing Phone (2) es un 70% más potente que el Dimensity 7200 Pro del Nothing Phone (2a).

RAM : en ambos casos encontrarás versiones con 8 o 12 GB y formato LPDDR5.

: y formato LPDDR5. Almacenamiento : los dos llevan almacenamiento UFS 3.1 en capacidades de 128 o 256 GB, pero el Phone (2) tiene una versión de 512 GB .

: los dos llevan almacenamiento UFS 3.1 en capacidades de 128 o 256 GB, pero . Software : ambos tendrán tres actualizaciones mayores de Android, pero el Phone (2a) parte con ventaja al llevar Android 14

: ambos tendrán tres actualizaciones mayores de Android, pero Cámaras traseras : ambos llevan los mismos sensores Sony IMX890 (principal de 50 MP) y Samsung JN1 (ultra gran angular + macro de 50 MP). Sus aperturas focales, tecnologías de enfoque y demás son idénticas, aunque el Nothing Phone (2a) no graba en 4K @ 6 FPS.

: Sony IMX890 (principal de 50 MP) y Samsung JN1 (ultra gran angular + macro de 50 MP). Sus aperturas focales, tecnologías de enfoque y demás son idénticas, aunque el Nothing Phone (2a) no graba en 4K @ 6 FPS. Cámaras frontales : mismo sensor Sony IMX615 de 32 MP , aunque curiosamente el Nothing Phone (2) tiene peor apertura (f/2.5 vs. f/2.2).

: , aunque curiosamente el Nothing Phone (2) tiene peor apertura (f/2.5 vs. f/2.2). Sonido : ambos cuentan con altavoces estéreo, pero el Phone (2) es compatible con Snapdragon Sound .

: ambos cuentan con altavoces estéreo, pero . Batería: el Phone (2a) tiene un poco más de capacidad (5000 mAh vs. 4700 mAh) y la misma potencia de carga por cable (45 W). Sin embargo, el Phone (2) tiene carga inalámbrica de 15 W.

¿Cuál móvil es mejor para ti? ¿El Nothing Phone (2a) o el Nothing Phone (2)?

Luego de leer esta comparativa rápida seguramente hayas concluido lo siguiente: salvo por la diferencia de potencia y la carga inalámbrica, el Nothing Phone (2a) y el Phone (2) no son tan diferentes entre ellos. Sí, es cierto que un 70% más de rendimiento pesa, pero la potencia bruta no lo es todo en un móvil y muchos sabemos que los procesadores actuales rinden excelente hasta en la gama media.

Así, vale la pena preguntarse lo siguiente: con el Nothing Phone (2a) en el mercado, ¿tiene sentido comprarse el Nothing Phone (2)? Estamos en una diatriba muy similar a la de los Google Pixel 7a y Pixel 7, que se parecen un montón. No obstante, en este caso la diferencia de precios es muchísimo mayor:

Nothing Phone (2a) : desde 329 euros en su versión de 8 GB + 128 GB.

: desde 329 euros en su versión de 8 GB + 128 GB. Nothing Phone (2): desde 649 euros en su versión de 8 GB + 128 GB.

Estamos hablando de gastar casi el doble de lo que vale el (2a) para comprar el (2). 320 euros de diferencia para obtener la misma cantidad de RAM, almacenamiento y cámaras, así como una pantalla similar y menos batería. Definitivamente, el Nothing Phone (2a) es una compra muchísimo más inteligente que su hermano mayor.