El Google Pixel 7a llegó al mercado sin mayores sorpresas, pues ya conocíamos prácticamente todas sus características de antemano. Sin embargo, sí que hay un pequeño detalle que tiene a más de un fan agarrándose la cabeza: debido a su gran salto respecto al Pixel 6a y su precio de lanzamiento, el Pixel 7a está peligrosamente cerca del Pixel 7.

Muchos temen que un dispositivo canibalice al otro. ¿La razón? Ambos comparten muchas características y el recorte de especificaciones entre el gama alta y el «gama media» no parece especialmente grande. Hoy vamos a hablar justamente sobre esto, ya que compararemos el Google Pixel 7a vs. Google Pixel 7. ¿Nuestro objetivo? Señalar las diferencias y descubrir cuál de ellos es una mejor compra en este momento. Sin más preámbulo, vamos allá.

Tabla comparativa de especificaciones: Google Pixel 7a vs. Google Pixel 7

Especificaciones Google Pixel 7a

Google Pixel 7

Dimensiones y peso 152 x 72,9 x 9 mm. 193 gramos. 155,6 x 73,2 x 8,7 mm. 197 gramos. Pantalla 6,1″ Full HD+ (2400 x 1080 píxeles) con relación de aspecto 20:9, panel OLED, tasa de refresco de 90 Hz, 429 ppi, HDR, modo Always-on display, brillo máximo de 900 nits y protección Gorilla Glass 3. 6,3″ Full HD+ (2400 x 1080 píxeles) con relación de aspecto 20:9, panel OLED, tasa de refresco de 90 Hz, 416 ppi, HDR10+, modo Always-on display, brillo máximo de 1400 nits y protección Gorilla Glass Victus. Procesador Google Tensor G2 con gráfica Mali-G710 MP7 + chip Titan M2 de seguridad. RAM 8 GB en formato LPDDR5. Almacenamiento 128 GB en formato UFS 3.1. 128 o 256 GB en formato UFS 3.1. Cámara Trasera Doble cámara: Principal de 64 MP con f/1.9, Dual Pixel AF y OIS.

con f/1.9, Dual Pixel AF y OIS. Ultra gran angular de 13 MP con f/2.2 y campo de visión de 120º. Flash Dual LED, Pixel Shift, HDR y grabación en 4K @ 60 fps. Doble cámara: Principal de 50 MP con f/1.9, PDAF Multidireccional, Laser AF y OIS.

con f/1.9, PDAF Multidireccional, Laser AF y OIS. Ultra gran angular de 12 MP con f/2.2 y campo de visión de 114º. Flash Dual LED, Pixel Shift, HDR y grabación en 4K @ 60 fps. Cámara Frontal 13 MP con f2.2, campo de visión de 95º y grabación en 4K @ 30 fps. 10,8 MP con f2.2, campo de visión de 92,8º y grabación en 4K @ 30 fps. Conectividad USB C, WiFi 6E de triple banda, Dual SIM 5G, Bluetooth 5.3 LE, NFC, GPS, GLONASS, Galileo, BDS, QZSS, lector de huellas en pantalla, altavoces estéreo y resistencia IP67 (polvo y agua). USB C, WiFi 6E de triple banda, Dual SIM 5G, Bluetooth 5.3 LE, NFC, GPS, GLONASS, Galileo, BDS, QZSS, lector de huellas en pantalla, altavoces estéreo y resistencia IP68 (polvo y agua). Batería 4385 mAh con carga rápida de 18 W y carga inalámbrica de 5 W. 4355 mAh con carga rápida de 20 W, carga inalámbrica de 20 W y carga inversa de 5 W. Sistema operativo Android 13 . Precio 509 €. Desde 649 € (precio de lanzamiento). Cómpralo aquí Comprar Comprar

Son casi como dos gotas de agua y solo encontrarás diferencias en su diseño si pones mucha atención

El diseño de estos dos Google Pixel no puede ser más parecido. Estamos bastante seguros de que si los coges por separado no sabrás diferenciarlos y aun teniendo a ambos en tus manos podrías llegar a confundirte. Y es que, diferente a la sexta generación, Google decidió que la línea diferenciadora fuese más difusa que nunca entre sus buques insignia y su dispositivo de gama media.

Ambos teléfonos mantienen una misma línea de diseño: tamaño y forma muy similares, ambos con marcos de aluminio, mismo estilo de módulo de cámaras y pantalla interrumpida únicamente por el agujero de la cámara frontal. No obstante, eso no significa que no existan diferencias, pero tienes que buscarlas con detenimiento. Teniendo a ambos en tus manos notarás lo siguiente:

El Google Pixel 7a es ligeramente más pequeño , aunque más grueso.

, aunque más grueso. La pantalla del Pixel 7a es de menor dimensión y tiene unos biseles más grandes.

y tiene unos biseles más grandes. La trasera del gama media es de plástico , mientras que su hermano es de vidrio.

, mientras que su hermano es de vidrio. Él módulo de cámaras sobresale más en el Pixel 7 por sus sensores más grandes.

por sus sensores más grandes. El Pixel 7 tiene protección IP68, mientras que el Pixel 7a lleva IP67.

¿Son estas diferencias de diseño tan relevantes como para decidirse entre uno u otro? Creemos que no, ya que la fabricación de ambos Pixel es fantástica. Aparte, resulta que Google utilizó plástico brillante de altísima calidad en su gama media, haciendo que la diferencia con el cristal de su gama alta no sea tan grande.

La pantalla del Google Pixel 7 gana por detalles mínimos, las diferencias son imperceptibles la mayoría del tiempo

Tal como sucediese con el diseño, la historia de estos dos móviles se repite con sus pantallas: sus paneles son increíblemente parecidos, al punto de no ser algo determinante al momento de elegir uno u otro. De hecho, los dos llevan paneles OLED con resolución Full HD+ y tienen tasa de refresco de 90 Hz. No obstante, las diferencias sí que existen y podemos resumirlas de la siguiente manera:

La pantalla del Pixel 7 (6,3”) es ligeramente más grande que la del Pixel 7a (6,1”).

que la del Pixel 7a (6,1”). El Google Pixel 7a está configurador por defecto a 60 Hz , hay que activar los 90 Hz.

, hay que activar los 90 Hz. El Pixel 7 tiene certificación HDR10+ , mientras que el Pixel 7a se queda en HDR.

, mientras que el Pixel 7a se queda en HDR. La pantalla del Pixel 7 tiene un brillo de 1400 nits . El Pixel 7a llega a 900 nits.

. El Pixel 7a llega a 900 nits. El Pixel 7 lleva Gorilla Glass Victus como protección y el Pixel 7a Gorilla Glass 3.

Aun así, solamente teniendo ambos dispositivos a la mano notarás la diferencia de tamaño en la pantalla y biseles. Sin embargo, esa idea irá borrándose rápidamente a medida que vayas usando el Google Pixel 7a. Lo mismo sucede con otras diferencias que están presentes, pero la verdad no es que hagan un gran contraste.

Mismos chips y mismo software, aunque el Pixel 7 tiene una versión con almacenamiento 256 GB

Tercer turno al bate y el marcador sigue increíblemente parejo. Sin embargo, en esta oportunidad la línea que diferencia al Pixel 7 y al Pixel 7a es prácticamente inexistente, salvo por una sola cosa. Ya te diremos cuál.

Estos dos smartphones llevan la misma versión de Android, que no es más que Android 13. Aparte, Google ni siquiera se preocupó en mantener las funcionalidades exclusivas de los Pixel 7 y Pixel 7 Pro, pues se las dio al Pixel 7a. Así, en el apartado de software no podemos decir que haya diferencia alguna, pues no la hay, no existe.

También tienen el mismo procesador Google Tensor G2 + chip de seguridad Titan M2, así que las diferencias de rendimiento son inapreciables. Con la RAM más de lo mismo, pues ambos se venden en una única configuración de 8 GB y formato LPDDR5. ¿Y el almacenamiento? Aunque los dos usan almacenamiento en formato UFS 3.1, el Pixel 7 se vende en 128 o 256 GB de capacidad. Mientras, el Pixel 7a solamente se vende en 128 GB, un pequeño revés para el gama el media.

Más allá de eso son iguales en cuando a rendimiento, lo mismo en consumo y temperatura de operación. De hecho, es sabido que el Tensor G2 es fabricado por Samsung y hereda los problemas de los Exynos: consume más energía y se calienta un poco más que los Snapdragon de Qualcomm a un mismo nivel de rendimento. ¿Es algo grave? Para nada. ¿Marca alguna diferencia en esta comparativa? Tampoco, pero no por ello podemos dejar de mencionarlo.

Más luz versus más megapíxeles, la batalla de las cámaras es encarnizada entre estos Pixel

Si únicamente te fijas en los megapíxeles, definitivamente el Google Pixel 7a te parecerá un mejor móvil. El nuevo gama media de Google exhibe sensores traseros de 64 MP y 13 MP, así como una cámara frontal de 13 MP. Mientras, el Pixel 7 llega con una configuración de 50 MP y 12 MP en la trasera, con frontal de 10,8 MP.

Sin embargo, en lo interno es donde están las sorpresas. El sensor principal del Pixel 7 es más grande que el del Pixel 7a. Esto se resume a una mejor captura de luz, lo que permite fotos y vídeos de mejor calidad, especialmente en condiciones de poca iluminación. De hecho, te dejamos una tabla con sus especificaciones de cámaras bien detalladas:

Especificaciones Google Pixel 7a

Google Pixel 7

Cámara principal

64 MP con f/1.9, Dual Pixel AF y OIS. Sensor Sony IMX787 de 1/1,37″ con un tamaño de píxel de 0,70 µm. 50 MP con f/1.9, PDAF Multidireccional, Laser AF y OIS. Sensor Samsung GN1 de 1/1,31″ con un tamaño de píxel de 1,20 µm. Ultra gran angular

13 MP con f/2.2 y campo de visión de 120º. Sensor Sony IMX712 de 1/1,31″ con un tamaño de píxel de 1,12 µm. 12 MP con f/2.2 y campo de visión de 114º. Sensor Sony IMX381 de 1/2,3″ con un tamaño de píxel de 1,55 µm. Cámara frontal

13 MP con f2.2 y campo de visión de 95º. Sensor Sony IMX712 con un tamaño de píxel de 1,12 µm. 10,8 MP con f2.2 y campo de visión de 92,8º. Sensor Samsung S5K3J1 con un tamaño de píxel de 1,22 µm.

Ahora, vale la pena preguntarse lo siguiente: ¿esto es tan así? La verdad es que los algoritmos de imagen de Google son fantásticos y ayudan a recortar distancias. ¿Qué queremos decir con esto? Aunque sí se notan diferencias de calidad a favor del Pixel 7, el Pixel 7a no es que se quede muy atrás gracias a la magia de Google. De hecho, los dos tienen un rendimiento fantástico al tomar fotos con HDR o capturas rápidas.

Ojo, que hay dos detalles que ponen al Pixel 7a ligeramente por delante: primero, el ultra gran angular del Pixel 7a tiene un campo de visión de 120º versus 114º del Pixel 7, lo que permite cubrir mayor espacio; segundo, ambos aceptan zoom digital hasta 8x, pero el sensor de 64 MP del Pixel 7a mantiene mejor el detalle por tener más píxeles disponibles.

«Mejor autonomía» en el Pixel 7a, pero el sistema de carga del Pixel 7 le hacen ganar esta justa

Como siempre, el último aspecto técnico que comparamos es el de las baterías y el sistema de carga. ¿Qué sucede en esta oportunidad? En principio, es importante recordar que los Google Pixel nunca han destacado por tener una gran autonomía. No obstante, su batería es suficiente para un día de uso bastante exigente, así que nada de qué preocuparse demasiado.

Ya pasando a este par en cuestión, debes saber que el Google Pixel 7a tiene un batería ligeramente más grande que el Pixel 7. Son 4385 mAh vs. 4355 mAh, apenas 30 mAh que no deberían hacer mayor diferencia al ser móviles tan similares. Sin embargo, con su configuración de pantalla funcionando a 60 Hz de manera predeterminada, el gama media gana algunos minutos extra de autonomía frente al gama alta.

¿Qué sucede al cambiar la configuración a 90 Hz? Como cabría esperar, la cuestión se pone muchísimo más pareja y el Pixel 7a solo gana por unos poquísimos minutos. Dicho de otra forma: no hay diferencias relevantes bajo igualdad de condiciones.

Ahora bien, la cosa sí que se mueve de otra manera con el sistema de carga y es lo que le da el punto a favor al Pixel 7 en este pulso. La carga rápida de ambos dispositivos es similar (18 w en el Pixel 7a y 20 W en el Pixel 7), pero la carga inalámbrica es muy diferente: el Pixel 7a ofrece apenas 5 W de potencia, mientras que el Pixel 7 es compatible con 20 W. Son cuatro veces más que el gama media y una diferencia tan grande se nota.

Conclusiones: el Pixel 7a es mejor compra que el Pixel 7, a menos que los descuentos entren en acción

Como pudiste notar, el Google Pixel 7 es un móvil superior al Pixel 7a en algunas cosas, pero en general son dos dispositivos muy parecidos.

Tomando en cuenta los precios oficiales (649 euros para el Pixel 7 y 509 euros para el Pixel 7a), la respuesta parece más que clara: con una diferencia de precios de 140 euros menos, el Pixel 7a es muchísima mejor compra que el Pixel 7. Las mejoras existentes en el gama alta definitivamente no justifican una diferencia de precios tan grande.

Sin embargo, hay dos realidades importantes: primero, que el Pixel 7a nos parece un móvil que debió costar al menos 50 euros menos para ser competitivo (de hecho, el POCO F5 Pro se lo come con patatas); segundo, que el Google Pixel 7 ha llegado a tener ofertas muy apetecibles.

En Amazon hemos visto al Google Pixel 7 vendiéndose por 549 euros más de una vez. Si llegases a pescarlo por ese precio, definitivamente sería una compra mejor que el Pixel 7a. 40 euros de diferencia sí justifican la mejor calidad de construcción, sistema de carga y pantalla, pero 140 euros no.