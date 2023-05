Que finalmente el Pixel 7a fuese presentado es algo que nos alegró la vida, ya que es un móvil esperadísimo por muchos. Sin embargo, Google no fue la única en darnos buenas noticias en los últimos días, pues Xiaomi nos sorprendió a todos de un momento a otro. Sin mayor aviso o filtraciones, la compañía presentó el POCO F5 Pro, un móvil absurdamente potente a un precio que parece de liquidación.

Con este nuevo par, el rango de los 500 euros se pone increíblemente interesante y lo vamos a demostrar comparándolos con otro competidor muy decente: el Samsung Galaxy A54. Salimos a buscar el mejor móvil de gama media de 2023 alrededor de los 500 euros y estos son los contendientes: Google Pixel 7a vs. POCO F5 Pro vs. Samsung Galaxy A54. ¿Cuál crees que ganará?

Tabla comparativa de especificaciones: Google Pixel 7a vs. POCO F5 Pro vs. Samsung Galaxy A54

Especificaciones Google Pixel 7a

POCO F5 Pro

Samsung Galaxy A54

Dimensiones y peso 152 x 72,9 x 9 mm. 193 gramos. 162,78 x 75,44 x 8,59 mm. 204 gramos. 158,2 x 76,7 x 8,2 mm. 202 gramos. Pantalla 6,1″ Full HD+ (2400 x 1080 píxeles) con relación de aspecto 20:9, panel OLED, tasa de refresco de 90 Hz, 429 ppi, HDR, modo Always-on display, brillo máximo de 900 nits y protección Gorilla Glass 3. 6,67″ WQHD+ (3200 x 1440 píxeles) con relación de aspecto 20:9, panel AMOLED, tasa de refresco de 120 Hz, muestreo táctil de 480 Hz, 526 ppi, HDR10+, Dolby Vision, modo Always-on display, brillo máximo de 1400 nits y protección Gorilla Glass 5. 6,4″ Full HD+ (2340 x 1080 píxeles) con relación de aspecto 19,5:9, panel AMOLED, tasa de refresco de 120 Hz, muestreo táctil de 240 Hz, 403 ppi, HDR10+, modo Always-on display, brillo máximo de 1000 nits y protección Gorilla Glass 5. Procesador Google Tensor G2 con gráfica Mali-G710 MP7 + chip Titan M2 de seguridad. Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 con gráfica Adreno 730. Samsung Exynos 1380 con gráfica Mali-G68 MC5. RAM 8 GB en formato LPDDR5. 8 o 12 GB en formato LPDDR5. 8 GB en formato LPDDR4X. Almacenamiento 128 GB en formato UFS 3.1. 256 o 512 GB en formato UFS 3.1. 128 o 256 GB en formato UFS 2.2 (ampliable con microSD hasta 1 TB). Cámara Trasera Doble cámara: Principal de 64 MP con f/1.9, Dual Pixel AF y OIS.

con f/1.9, Dual Pixel AF y OIS. Ultra gran angular de 13 MP con f/2.2 y campo de visión de 120º. Flash Dual LED, Pixel Shift, HDR y grabación en 4K @ 60 fps. Triple cámara: Principal de 64 MP con f/1.8, PDAF y OIS.

con f/1.8, PDAF y OIS. Ultra gran angular de 8 MP con f/2.2 y ángulo de visión de 120º.

con f/2.2 y ángulo de visión de 120º. Macro de 2 MP con f/2.4. Flash Dual LED, HDR y grabación en 8K @ 24 fps o 4K @ 60 fps. Triple cámara: Principal de 50 MP con f/1.8, PDAF y OIS.

con f/1.8, PDAF y OIS. Ultra gran angular de 12 MP con f/2.2 y ángulo de visión de 123º.

con f/2.2 y ángulo de visión de 123º. Macro de 5 MP con f/2.4. Flash LED, HDR y grabación en 4K @ 30 fps. Cámara Frontal 13 MP con f2.2, campo de visión de 95º y grabación en 4K @ 30 fps. 16 MP con f2.5 y grabación en 1080p @ 60 fps. 32 MP con f/2.2 y grabación en 4K @ 30 fps. Conectividad USB C, WiFi 6E de triple banda, Dual SIM 5G, Bluetooth 5.3 LE, NFC, GPS, GLONASS, Galileo, BDS, QZSS, lector de huellas en pantalla, altavoces estéreo y resistencia IP67 (polvo y agua). USB C, WiFi 6 de doble banda, Dual SIM 5G, Bluetooth 5.3 LE, NFC, GPS, GLONASS, Galileo, BDS, QZSS, lector de huellas en pantalla, altavoces estéreo, Dolby Atmos, infrarrojos y resistencia IP53 (polvo y salpicaduras). USB C, WiFi 6 de doble banda, Dual SIM 5G, Bluetooth 5.3 LE, NFC, GPS, GLONASS, Galileo, BDS, lector de huellas en pantalla, altavoces estéreo y resistencia IP67 (polvo y agua). Batería 4385 mAh con carga rápida de 18 W y carga inalámbrica de 5 W. 5160 mAh con carga rápida de 67 W y carga inalámbrica de 30 W. 5000 mAh con carga rápida de 25 W. Sistema operativo Android 13 . Android 13 bajo MIUI 14 for POCO. Android 13 bajo OneUI 5.1. Precio 509 €. Desde 579,99 €. Desde 499 €. Cómpralo aquí Comprar Comprar Comprar

El tamaño compacto, materiales de fabricación y buen gusto del Google Pixel 7a le dan el punto de diseño

Si nos quedamos en lo estrictamente visual, hablar del diseño de un móvil y decidir cuál es el mejor es algo totalmente subjetivo. En nuestro caso nos encanta el aspecto general del Pixel 7a, pero al mismo tiempo el minimalismo del Galaxy A54 y el diseño estilo fibra de carbono del POCO F5 Pro también nos agradan. Tú podrías tener una opinión totalmente diferente a la nuestra y aun así seguiría siendo válida.

No obstante, cuando se profundiza un poco en otros aspectos de diseño de un móvil la cosa sí se vuelve mucho más objetiva. ¿De qué estamos hablando? De cosas como los materiales utilizados en la fabricación, el tamaño, las protecciones, etc.

¿Y qué es lo que sucede con estos tres dispositivos que estamos comparando? Que, en general, el Google Pixel 7a es el mejor y más completo de los tres, aunque el Galaxy A54 le pisa los talones. ¿Las pruebas? Estas:

El Pixel 7a tiene protección IP67 contra polvo y agua como el Galaxy A54 . Mientras, el POCO F5 Pro se queda con IP53 contra salpicaduras.

. Mientras, el POCO F5 Pro se queda con IP53 contra salpicaduras. Google y Samsung apuestan por laterales de aluminio para mejorar la resistencia de la estructura. No obstante, los del Pixel 7a son más gruesos y el módulo de cámaras también usa este material, dándole un plus de solidez.

para mejorar la resistencia de la estructura. No obstante, y el módulo de cámaras también usa este material, dándole un plus de solidez. El Google Pixel 7a es un smartphone bastante compacto , de apenas 152 mm x 72,9 mm. Esto lo pone delante de sus rivales con tamaños regulares, ya que el nicho de los móviles compactos es casi inexistente pese a la demanda. Aunque, ojo, es un dispositivo pesado .

, de apenas 152 mm x 72,9 mm. Esto lo pone delante de sus rivales con tamaños regulares, ya que el nicho de los móviles compactos es casi inexistente pese a la demanda. Aunque, ojo, . La trasera de los tres está fabricada en policarbonato de alta calidad. Sin embargo, los Galaxy A54 y Pixel 7a ofrecen mejor tacto y una paleta de colores mucho más llamativa.

y una paleta de colores mucho más llamativa. Los Galaxy A54 y POCO F5 Pro utilizan Gorilla Glass 5 para proteger sus pantallas, una versión más actualizada que el Gorilla Glass 3 del Pixel.

para proteger sus pantallas, una versión más actualizada que el Gorilla Glass 3 del Pixel. El único aspecto de diseño en el que el POCO F5 Pro gana por sí solo a sus rivales es en los marcos frontales. Los de Pixel y Galaxy son bastante grandes, mientras que el POCO da mayor protagonismo a la pantalla.

La pantalla del POCO F5 Pro es muy superior, aunque el Galaxy A54 no es cojo

Una de las cosas en las que más mejoró el Pixel 7a respecto al Pixel 6a fue en su pantalla, pues finalmente obtuvo la tasa de refresco de 90 Hz. Sin embargo, el panel del móvil de Google no tiene nada que hacer contra los de sus rivales, especialmente frente al POCO F5 Pro.

Xiaomi no se guardó absolutamente nada con la pantalla AMOLED de su móvil, pues es la más grande (6,67”) y también tiene:

La mejor resolución de los tres ( WQHD+ frente a Full HD+ de sus rivales).

( de sus rivales). El mejor brillo máximo con 1400 nits , más de un 40% más que sus rivales.

, más de un 40% más que sus rivales. Las mejores certificaciones de imagen al contar con HDR10+ y Dolby Vision .

. Una tasa de refresco de 120 Hz con muestreo táctil de 480 Hz.

Sí, las características del POCO F5 Pro son dignas de un móvil tope de gama, aun costando tan poco dinero. Ojo, que el Galaxy A54 también tiene mucho para ofrecer, aunque definitivamente es menos el POCO: cuenta con tasa de refresco de 120 Hz y un buen brillo máximo (1000 nits), pero su resolución y muestreo táctil son inferiores (Full HD+ y 240 Hz).

La potencia del Snapdragon 8+ Gen 1 del POCO F5 Pro se ríe y pisotea a sus contendientes

Otro apartado donde el POCO F5 Pro gana con total comodidad es en la comparativa de rendimiento. La ventaja del Snapdragon 8+ Gen 1 del POCO es grande frente al Tensor G2 de Google y abismal respecto al Exynos 1380 del Samsung. ¿Qué tanto? Dejemos que el benchmark más famoso del mercado móvil hable por sí solo:

Resultados en AnTuTu v9:

POCO F5 Pro (Snapdragon 8+ Gen 1) : una media de 1.110.000 puntos.

: una media de 1.110.000 puntos. Google Pixel 7a (Google Tensor G2) : una media de 768.000 puntos.

: una media de 768.000 puntos. Samsung Galaxy A54 (Exynos 1380): una media de 507.000 puntos.

Los números no mienten, pero sí hace falta poner estas cifras en porcentajes la cosa se hace todavía más evidente. El POCO F5 Pro es un 43% más potente que el Google Pixel 7a y un 118% más que el Galaxy A54 (más del doble). El Snapdragon 8+ Gen 1 pisotea a sus rivales en todos los frentes (CPU + GPU + NPU), pero no es lo único en lo que el móvil de Xiaomi saca pecho.

El POCO F5 Pro también es el que ofrece mayor cantidad de RAM, pues cuenta con una versión de 12 GB en formato LPDDR5. Sí, el Pixel 7a lleva RAM LPDDR5, pero tiene una configuración única de 8 GB. El Galaxy A54 es el que se lleva la peor parte, pues tiene configuraciones de 6 u 8 GB y usa RAM LPDDR4X (más lenta).

Algo similar sucede con el almacenamiento, pues el dispositivo de Samsung utiliza el formato UFS 2.2 en vez del UFS 3.1 de sus rivales. No obstante, su capacidad es bastante flexible al tener versiones de 128 y 256 GB (ambas ampliables con microSD). En cambio, el teléfono de Google se queda solo con 128 GB (no ampliable). ¿Y el POCO F5 Pro? Ofrece la mayor cantidad de espacio con versiones de 256 o 512 GB, pero no acepta microSD.

Por cierto, sí hay algo que no podemos dejar por fuera sobre el Pixel 7a. El dispositivo de Google cuenta con un coprocesador Titan M2, que ayuda aumentar la seguridad de todo el conjunto, una ventaja interesante.

Aunque todos llevan Android 13, no hay nada como la experiencia Pixel

Estos tres móviles llegan directamente con Android 13 instalado, la versión estable más reciente del sistema operativo de Google. Eso significa que de base todos deberían tener las mismas novedades, pero las diferencias se miden desde otro ángulo.

De los tres, la peor parte se la lleva el POCO F5 Pro. MIUI 14 es una capa muy buena y gracias a su hardware seguro que será muy fluida. No obstante, el software de Xiaomi llega con demasiado bloatware preinstalado, algo que no nos agrada (más de 12 apps perfectamente opcionales). Aparte, Xiaomi solamente le dará un par de años de soporte oficial.

Y hablando de esto último, el Galaxy A54 es un móvil que seguramente contará con un soporte de primer nivel, ya que es el gama media más importante de Samsung para este año. Además, One UI es una capa que no para de mejorar y no tiene tanta basura preinstalada como MIUI.

Mientras, el Pixel 7a es indudablemente el que se lleva el punto del software. ¿Las razones? Primero, es el móvil de Google, así que la integración con Android es la mejor que puedes encontrar; segundo, al llevar Android 13 puro el sistema consume menos recursos y funciona más fluido; tercero, aunque no tiene capa de personalización como tal, Google ofrece buenas características exclusivas en sus Pixel; cuarto, no tiene prácticamente nada de bloatware; y quinto, su soporte está más que asegurado por un buen puñado de años.

Sobre el papel las cámaras del POCO y Samsung son más completas, pero luchar contra Google en este apartado es una tarea titánica

Si hay un apartado que pudiese ser polémico en esta comparativa es el de las cámaras. ¿Por qué? Por lo mismo que mencionamos en el título: técnicamente hablando, las cámaras de los dispositivos de POCO y Samsung son aparentemente más completas que las del Google Pixel 7a. Sin embargo, suceden varias cosas: por un lado, el rendimiento fotográfico de los Galaxy A es bueno, pero no tanto como el de los Galaxy S; por el otro, ya ha quedado demostrado infinidad de veces que los móviles de POCO no destacan por su fotografía, sino por su potencia.

En cambio, los Pixel son cada vez mejores en este nicho, al punto de que todo esto ha sucedido en los últimos años: primero, el Pixel 7 Pro llegó a estar en lo más alto del ranking de DxOMark; segundo, la GCam es considerada la mejor app de cámara para Android con ventaja; tercero, el Pixel 6a fue considerado el gama media con mejor cámara del 2022; cuarto, el Pixel 7a da un gran salto en las cámaras respecto a su predecesor.

Tomando en cuenta todo esto, es muy probable que el Pixel 7a termine aplastando a sus rivales en fotografía y video. En el caso del POCO F5 Pro las probabilidades le juegan todavía más en contra, ya que lleva sensores Omnivision, que tienden a ser cumplidores, pero poco más. Por desgracia todavía no hay comparativas fotográficas para dar un veredicto definitivo, pero estamos bastante seguros de que no vamos a equivocarnos al decir que el Google Pixel 7a se comerá a los POCO F5 Pro y Galaxy A54 con el rendimiento de sus cámaras.

De todas maneras, acá te dejamos una pequeña tabla con todas las cámaras de cada modelo comparado en este artículo:

Especificaciones Google Pixel 7a

POCO F5 Pro Samsung Galaxy A54

Cámara principal

64 MP con f/1.9, Dual Pixel AF y OIS. Sensor Sony IMX787 de 1/1,37″ con un tamaño de píxel de 0,70 µm. 64 MP con f/1.8, PDAF y OIS. Sensor Omnivision OV64B de 1/2″ con un tamaño de píxel de 0,70 µm. 50 MP con f/1.8, PDAF y OIS. Sensor Sony IMX766 de 1/1,56″ con un tamaño de píxel de 1 µm. Ultra gran angular

13 MP con f/2.2 y campo de visión de 120º. Sensor Sony IMX712 de 1/1,31″ con un tamaño de píxel de 1,12 µm. 8 MP con f/2.2 y ángulo de visión de 120º. Sensor Omnivision OV08D10 de 1/4″ con un tamaño de píxel de 1,12 µm. 13 MP con f/2.2 y campo de visión de 123º. Sensor Samsung S5K3L6 de 1/1,31″ con un tamaño de píxel de 1,12 µm. Macro No tiene. 2 MP con f/2.4. Sensor Omnivision OV02B10 de 1/5″ con un tamaño de píxel de 1,75 µm. 5 MP con f/2.4. Sensor desconoicido y con un tamaño de píxel de 1,12 µm. Cámara frontal

13 MP con f2.2 y campo de visión de 95º. Sensor Sony IMX712 con un tamaño de píxel de 1,12 µm. 16 MP con f/2.5. Sensor Omnivision OV16A1Q de 1/3,06″ con un tamaño de píxel de 1 µm. 32 MP con f/2.2. Sensor Sony IMX616 de 1/2,8″ con un tamaño de píxel de 0,8 µm.

La batería y carga rápida del POCO F5 Pro miran con desdén a sus rivales

Algo que agradecimos cuando se presentó el Pixel 7a es que finalmente recibió la compatibilidad con carga inalámbrica, un pendiente de Google en la gama media desde hace varias generaciones. Sin embargo, esta novedad no es ni de cerca suficiente para sacar al Pixel del foso cuando comparamos su batería y potencia de carga con las de sus rivales.

El móvil de Google tiene la batería más pequeña de todas con solo 4385 mAh de capacidad. Lo mismo sucede con la «carga rápida» cuya potencia es de 18 W, algo risible para un móvil de 500 euros. En cambio, el Galaxy A54 sí ofrece unas especificaciones más acordes a su nicho: 5000 mAh de capacidad y una carga rápida de 25 W que sigue siendo poco, pero es más decente.

Pero el ganador indiscutible en este apartado es el POCO F5 Pro, que trapea el piso con sus rivales gracias a todo lo que ofrece: una enorme batería de 5160 mAh, una carga rápida excelente de 67 W y carga inalámbrica de 30 W. Todas son cifras geniales y los móviles de Google y Samsung no tienen nada que hacer contra ellas.

Conclusiones: el POCO F5 Pro es el mejor móvil de 500 euros que puedes comprar, a menos que quieras tomar fotos y grabar vídeos

Llegamos al final de esta comparativa y el veredicto parece más que claro. Estos tres dispositivos rondan un precio base cercano a los 500 euros, así que este no es un elemento diferenciador entre ellos, sino todo lo demás.

¿Cuáles son las conclusiones? Estas:

El POCO F5 Pro es el móvil más completo de esta comparativa, ganando en apartados importantísimos como la pantalla, el rendimiento y la batería. Esto inmediatamente le da corona como el mejor de los tres, especialmente si quieres consumir contenido multimedia y jugar todo a tope . Además, sus cámaras no están mal, por lo que debería defenderse bastante bien en esa labor.

El Google Pixel 7a sería la segunda mejor opción de los tres a nivel general. Sí, puede que su pantalla y batería sean las más sencillas, pero su calidad de construcción y potencia le ayudan a recuperarse. Además, sus cámaras son indiscutiblemente las mejores , algo que debes tomar muy en cuenta si quieres un dispositivo para tomar fotos o grabar vídeos. En ese sentido, el de Google no tiene competencia en su nicho de precios.

De último está el Galaxy A54, un móvil que no está mal y tiene unas características buenas, pero que no destaca en nada . De hecho, el dispositivo de Samsung bien podría costar unos 400 euros para que se vendiese mejor, pero no es el caso. De estos tres, definitivamente es el que menos recomendaríamos.

¿Te ha gustado la comparativa? ¿Estás de acuerdo con nuestro veredicto? Te leemos en la caja de comentarios para conocer tu opinión y debatir un rato.