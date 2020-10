Los móviles con pantallas pequeñas son una cosa del pasado. Las compañías han subido tanto el tamaño de las pantallas que ahora es muy complicado encontrar un smartphone con una pantalla de menos de 6 pulgadas.

Sin embargo, esto tampoco va a cambiar a corto plazo y es que a pesar de los rumores de que algunas marcas chinas se plantean lanzar un móvil compacto para competir con el nuevo iPhone 12 Mini, eso tiene muy poco de realidad.

Hay una razón de peso para no fabricar móviles compactos

Un famoso tipster ha comentado que no hay señales claras de que ninguna marca vaya a lanzar un móvil compacto (al menos no barato), y podría tener razón. Lanzar un teléfono compacto requiere modificar la línea de producción e incrementar el precio de fabricación. Incluso hay una gran escasez de pantallas compactas, ya que los fabricantes no las hacen.

Lanzar un teléfono mucho más compacto requiere una gran inversión, como Apple que ha tenido que personalizar el iPhone 12 Mini (desde el cuerpo, a la pantalla, la batería, etc.). Eso hace que estos móviles sean mucho más caros de producir que los grandes.

Las compañías se burlan del iPhone 12 Mini

La pantalla de 5,4 pulgadas OLED del iPhone 12 Mini es el componente más caro del teléfono (para que lo entiendas) y además los móviles tan compactos no tienen demasiado mercado. Eso hace que una compañía china como Xiaomi (que presume de calidad/precio) no se lance a fabricar un smartphone de estas dimensiones.

A pesar de que algunos directivos de Redmi aseguraron que podrían competir con el iPhone más compacto, después de su presentación se han reído de la pequeña pantalla del “Mini” y de su absurda batería.

Hay móviles compactos, pero no son baratos

Si buscas un móvil Android barato y tienes poco presupuesto, ya te decimos que esta será una tarea imposible. Después de hacer búsquedas extensas en las dimensiones de los móviles me fue prácticamente imposible encontrar móviles decentes por menos de 300€ con un tamaño asequible para los que buscan un móvil compacto.

Algunas compañías como Google (con el Pixel 4a) u otras como Sony (con el Xperia 5 II) sí ofrecen móviles compactos, pero no son para nada económicos. Hasta la propia Apple ha ido dejando atrás su gama de móviles compactos, reviviendo el iPhone SE basándose en el diseño de un iPhone 8.

Así que no te hagas ilusiones, no esperes un móvil Android compacto y barato pronto…