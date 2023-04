Nintendo parece haberse dado cuenta de que el futuro de su mítica saga Super Mario no está en los móviles. Luego de hacer una gran apuesta en este mercado con títulos como Super Mario Run y Mario Kart Tour que, si bien gozaron de cierta popularidad durante su lanzamiento, rápidamente pasaron al olvido, la empresa nipona ha confirmado que no harán nuevos intentos de consolidar la franquicia Mario Bros en móviles. En palabras más simples, no esperes un nuevo juego de Mario para móviles Android o iOS.

Shigeru Miyamoto, quien es la mente maestra detrás de los juegos principales de Nintendo y uno de los directivos más importantes de la compañía, ha afirmado en una entrevista con Variety que han decidido no lanzar nuevos juegos de Super Mario para smartphones. La razón principal de seguro es la pobre recepción que han tenido los juegos de esta saga en móviles, aunque Miyamoto alega que simplemente quieren enfocarse en las experiencias para su propio hardware.

No nos sorprende esta decisión: el paso de Nintendo por Android ha sido decepcionante

Aunque es un hecho que los juegos de móviles generan más ingresos que los de consolas, el éxito en este mercado no está garantizado ni siquiera para una franquicia tan popular, querida y respetada como Super Mario. Y es que en el terreno de los móviles los métodos de monetización que triunfan obligan a los desarrolladores a hacer cambios importantes en la experiencia que no funcionan bien en todo tipo de juegos.

Hace un año, la firma de análisis de mercado Sensor Tower reveló que el juego de Nintendo para móviles que más dinero ha generado es Fire Emblem Heroes, superando con una amplia diferencia a títulos más populares como Mario Kart Tour, Animal Crossing: Pocket Camp y Super Mario Run. Pese a ser de una saga de nicho, al ser un juego de rol táctico con mecánicas gacha, Fire Emblem Heroes se ha adaptado a la perfección al ecosistema de micropagos de los móviles.

Los juegos de Mario para smartphones, por ser títulos con una jugabilidad más directa y sencilla, no han gozado del mismo éxito a nivel económico. Sin embargo, para Miyamoto no han sido un fracaso, ya que «han abierto la puerta para que mucho más público experimente el juego, y también amplía la experiencia de juego de Mario, en la que solo necesitas el pulgar de una mano«.

El directivo de Nintendo también comentó lo siguiente con respecto al futuro de los juegos de Mario en móviles:

«Ante todo, la estrategia central de Nintendo es una experiencia de juego integrada de hardware y software. La intuitividad del control forma parte de la experiencia de juego. Cuando exploramos la oportunidad de hacer juegos de Mario para un móvil, que es un dispositivo más común y genérico, fue todo un reto determinar cómo debía ser ese juego. Por eso desempeñé el papel de director en Super Mario Run, para poder trasladar esa experiencia del hardware de Nintendo a los dispositivos inteligentes. Ahora, intentamos definir cuál es el modo de juego, cuál es el método, y luego definimos con qué dispositivos vamos. Pero las aplicaciones para móviles no serán la vía principal de los futuros juegos de Mario.»

En definitiva, la saga Super Mario parece no encajar con la jugabilidad de los móviles y por eso es posible que no veamos ningún título nuevo de nuestro fontanero favorito en Android o iOS nunca más. Y tú… ¿qué opinas al respecto?