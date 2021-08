¡Hay un nuevo aumento de precios en Netflix! Los planes de suscripción de la app han subido hasta 2 € más en algunos países de Europa. Pero, ¿este cambio también se va a aplicar en España? Quédate en la web para que lo descubras.

Los precios de las suscripciones de Netflix ya están subiendo en Francia

La app confirmó el aumento en su sitio web. La subida se empezó a aplicar el 19 de agosto para los nuevos usuarios del servicio. El aumento va a afectar a las personas que ya tengan una suscripción en la próxima facturación.

Los nuevos precios de Netflix en Francia son los siguientes:

Plan Básico: 8,99 € al mes (pagarías un 1 € más).

(pagarías un 1 € más). Plan Estándar: 13,49 € mensuales (lo que representa un aumento de 1,5 €).

(lo que representa un aumento de 1,5 €). Plan Premium: 17,99 € al mes (una subida de 2 € respecto al precio de las tarifas actuales).

Como puedes comprobar en la lista anterior, el precio del modo Premium de Netflix es el que aumentó más. Este plan suscripción destaca por ser el único que ofrece resolución 4K y reproducción del contenido desde 4 pantallas a la vez. Por ende, es uno de los más solicitados de la plataforma.

¿Y por qué las tarifas de Netflix subieron de esta manera? Pues bien, considera que esta plataforma no para de invertir dinero en crear producciones originales. A su vez, en la actualidad probar un montón de apps de streaming. Al haber mucha competencia en el sector, a Netflix se le dificulta más que se suscriban nuevos usuarios.

Es por eso que la plataforma debe aumentar sus precios para seguir siendo rentable. Ahora bien, considera que las tarifas de Disney Plus, HBO o Amazon Prime Video cuestan casi lo mismo que el Plan Básico de Netflix.

Por lo tanto, tal vez a los usuarios no les gusten los nuevos precios del servicio. Si esto sucede, lo más probable es que estas personas instalen en sus móviles alguna de las mejores apps para ver series y películas gratis, como Cuevana 3 Premium o Pluto TV.

¿El aumento también se va a aplicar en España?

Por fortuna, la actualización de precios en Francia no ha afectado a nuestro país. No obstante, recuerda que el servicio suele subir sus tarifas de forma paulatina. Esto significa que los cambios no se aplican inmediatamente en todos los países.

Teniendo en cuenta esto, tarde o temprano los nuevos precios de Netflix podrían llegar a España. Si esto llega a pasar, la app lo va a confirmar en las próximas semanas.

¿Qué piensas de este aumento de Netflix? ¿Crees que el precio de los planes subió demasiado? Déjanos tu opinión en los comentarios.