A pesar de que cada vez son más las opciones que tienen los usuarios para ver películas, series y documentales, todos los servicios que ofrecen contenido en streaming: Netflix, Prime Video, Disney+ y demás, no son gratuitos.

Por suerte, existen algunas alternativas, como por ejemplo Pluto TV, que le dan la posibilidad de mirar series y películas sin tener que pagar ni un centavo a cualquier persona.

Una de esas alternativas, relativamente nueva, se llama Cuevana 3 Premium. Este servicio puede descargarse de forma gratuita en cualquier dispositivo móvil Android, aunque es necesario aclarar que no está disponible en todos los países.

¿Qué tipo de contenido se puede ver en Cuevana 3 Premium?

Nombrar todas las series, películas, documentales y animes que pueden verse en Cuevana 3 Premium nos sería prácticamente imposible, pues esta app cuenta con un catálogo enorme. De igual forma, podemos mencionarte cuál es el tipo de contenido que vas a poder encontrar en la aplicación:

Películas : estrenos, clásicos y las más populares.

: estrenos, clásicos y las más populares. Series : todos los capítulos de casi cualquier serie que te puedas imaginar.

: todos los capítulos de casi cualquier serie que te puedas imaginar. Documentales : enormidad de contenido de casi cualquier tipo de género.

: enormidad de contenido de casi cualquier tipo de género. Animes: más de 1000 series de anime (subtituladas y dobladas al español).

Cabe mencionar que, Cuevana 3 Premium es una de las pocas aplicaciones que ofrece contenido subtitulado y doblado al español. Al momento de ver una serie, película, documental o anime, podrás elegir cómo quieres escuchar el sonido del contenido.

¿Cómo descargar Cuevana 3 Premium para Android?

En este caso, no hace falta que te mostremos un tutorial paso a paso para que puedas descargar Cuevana 3 Premium en tu móvil Android, ¿por qué? Por el simple motivo de que la app está disponible en Google Play Store.

Eso sí, solo podrás descargarla de esta manera si estás en América Latina o en alguno de los países que forman la región del Caribe. Si te encuentras en Europa u otro continente, no podrás encontrar la aplicación en la tienda de apps de Play Store.

¿Cómo descargar el APK de Cuevana 3 Premium para Android?

Si no puedes descargar Cuevana 3 Premium desde Google Play Store, no te preocupes, puedes descargar el APK de Cuevana 3 de manera fácil y en segundos. Para ello, deberás seguir todos los pasos que te mostramos a continuación:

Lo primero que tienes que hacer es abrir el navegador que usas en tu móvil (te recomendamos usar Chrome para evitar problemas).

(te recomendamos usar Chrome para evitar problemas). Una vez abierto, deberás pinchar sobre la barra de búsqueda .

. Por consiguiente, tendrás que escribir la siguiente dirección web (URL): “coinmobile[punto]com/cuevana-3-premium” (sin las comillas, y en donde decimos [punto] tienes que reemplazarlo por un punto “.”).

(URL): “coinmobile[punto]com/cuevana-3-premium” (sin las comillas, y en donde decimos [punto] tienes que reemplazarlo por un punto “.”). Cuando estés dentro del sitio web “Coinmobile”, tendrás que dirigirte hasta la opción de color amarillo que dice “Descargar ahora”. Una vez que la hayas encontrado, deberás pinchar sobre dicho botón.

Pincha sobre el botón de color verde que dice “Cuevana 3 Premium Original”.

que dice “Cuevana 3 Premium Original”. Comenzará una cuenta regresiva, espera a que la misma llegue a cero.

Por consiguiente, tendrás que pulsar sobre “Cuevana 3 Premium”.

Y, por último, deberás darle al botón que dice “Descargar”

En segundos, el APK de Cuevana 3 Premium empezará a descargarse en tu móvil Android. Recuerda que esta app debe instalarse por fuera de Play Store, pues este tipo de aplicaciones se instalan de forma manual. ´

¿No sabes cómo instalar el APK de Cuevana 3 Premium en tu móvil? No te preocupes, aquí te mostramos cómo instalar aplicaciones APK en Android, ¡no te lo pierdas!

¿Cómo descargar Cuevana 3 Premium para Smart TV?

Antes de que te expliquemos los pasos que tienes que llevar a cabo para poder descargar Cuevana 3 Premium en tu Smart TV, es necesario mencionar que no hace falta que descargues la app en tu televisor, ¿por qué? Por el simple motivo de que la app para móviles te permite reproducir películas, series y demás contenido en cualquier Smart TV.

Eso sí, para poder hacer lo que te mencionamos arriba, deberás conectar tu Android a la TV por medio de Chromecast. Si no tienes un TV compatible con esta función, tendrás que descargar el APK de Cuevana 3 Premium para Android TV, ¿cómo? Siguiendo este tutorial:

Abre Google Chrome desde tu dispositivo móvil.

desde tu dispositivo móvil. Pincha en rectángulo que dice “Busca o escribe la dirección web”.

Escribe la siguiente dirección en el buscador: “apkcombo[punto]com/es/cuevana-3/com.cuevana.co.movil/” (sin las comillas, y en donde decimos [punto] tienes que reemplazarlo por un punto “.”).

Una vez dentro de dicho sitio web, tendrás que pinchar sobre el botón de color verde que dice “Descargar APK”.

que dice “Descargar APK”. Pincha sobre la opción que dice “Cuevana”.

Por último, dale al botón “Descargar” para que el APK se guarde en tu teléfono.

Con el APK de Cuevana 3 Premium descargado en tu móvil, deberás pasarlo a tu Android TV para poder instalar la aplicación. ¿No sabes cómo instalar este tipo de apps en Android TV? No te preocupes, aquí te mostramos paso a paso cómo instalar archivos APK en Android TV.

¿Cómo descargar Cuevana 3 Premium para PC?

Por otro lado, si no te gusta usar tu móvil para ver películas y series, o bien no cuentas con un Smart TV con Android TV, puedes descargar Cuevana 3 Premium en tu PC. Eso sí, necesitarás tener un emulador de Android instalado en tu ordenador, ya que Cuevana 3 Premium no cuenta con una versión para Windows.

Si no tienes ningún emulador instalado, aquí te mostramos cuáles son los 5 mejores emuladores de Android para PC. Desde ya, te recomendamos descargar BlueStacks, pues es la mejor opción para emular el sistema operativo móvil de Google en Windows, Mac y Linux.

Con el emulador de Android ya instalado en tu PC, deberás seguir estos pasos para poder descargar Cuevana 3 Premium en tu ordenador:

Descargar Cuevana 3 Premium para Smart TV 1 de 3

Abre Google Chrome desde tu PC . Una vez abierto el navegador web de Google, tendrás que escribir la siguiente URL : “malavida[punto]com/es/soft/cuevana-movil-2-0/android/” (sin las comillas, y en donde decimos [punto] tienes que reemplazarlo por un punto “.”).

. Una vez abierto el navegador web de Google, : “malavida[punto]com/es/soft/cuevana-movil-2-0/android/” (sin las comillas, y en donde decimos [punto] tienes que reemplazarlo por un punto “.”). Dentro del sitio web en donde se encuentra Cuevana 3 Premium para PC, tendrás que hacer clic sobre el botón de color verde que dice “Descargar”.

que dice “Descargar”. Por último, deberás hacer clic sobre “Descargar”. En segundos, el APK de Cuevana 3 Premium se descargará en tu PC.

Cabe destacar que esta versión de Cuevana 3 Premium para PC, debe instalarse en un emulador de Android. Si no sabes cómo hacerlo, puedes seguir estos pasos para instalar archivos APK en BlueStacks.

¿La aplicación de Cuevana 3 no funciona en tu móvil?

Como bien dijimos al principio de todo, Cuevana 3 Premium solo está disponible en América Latina y El Caribe. Si vives en España u otro país que está fuera de las regiones que mencionamos, tendrás que utilizar una VPN para poder ver el contenido de Cuevana en tu móvil, tablet, Smart TV o PC.

¿No sabes cuáles son las mejores VPN? No pierdas el tiempo buscándolas en internet, aquí te mostramos las mejores VPN gratuitas para tu móvil o PC, ¡no te lo pierdas!

Sin mucho más que añadir, te recomendamos que le des un vistazo a este tutorial en donde te explicamos cómo usar una VPN en Android TV. Y, en el caso de que ninguna te funcione, puedes crear tu propia VPN para disfrutar de Cuevana 3 Premium sin limitaciones.