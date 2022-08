Desde mayo de este año sabemos que Netflix está preparando un plan con anuncios, que será más barato que el actual. ¿Por qué? Pues porque te mostrará publicidad al momento de ver contenido en la plataforma. Además, ahora se ha filtrado que este nuevo plan no te dejará descargar las películas y series que quieres ver sin conexión, como sí lo permite la suscripción normal de toda la vida.

De acuerdo a un informe de Bloomberg, la nueva suscripción con publicidad de Netflix no permitirá las descargas, pues esta función se mantendrá como exclusiva de los usuarios que pagan uno de los planes sin anuncios (que son más caros). Así que, si pensabas pasarte al nuevo plan con anuncios de Netflix por el precio más bajo, quizás con esta noticia debas pensártelo dos veces si acostumbras a descargar películas y series de Netflix.

Netflix no permitirá las descargas en su nuevo plan con publicidad

El informe en cuestión señala que, gracias a una inspección del código de la app de Netflix para iOS, se ha descubierto un mensaje de la plataforma que indica lo siguiente: descargas disponibles en todos los planes excepto en Netflix con anuncios. Eso significa que la opción de descargar el contenido de Netflix no se irá, pero no podrás usarla si has contratado el plan con anuncios del servicio. Será algo parecido a lo que pasa con Spotify gratis y Spotify Premium.

Por el momento, se desconoce el precio exacto de este nuevo plan con anuncios de Netflix, aunque ya está confirmado que valdrá menos que el plan básico actual, el cual cuesta 9,99 $ en Estados Unidos y 7,99 € en España. Con el plan apoyado por publicidad, el servicio probablemente limitará el streaming a 480p como sucede en el plan básico, pero generará ingresos adicionales a través de los anuncios.

Recordemos que Netflix reportó este año su mayor perdida de suscriptores en la historia, lo cual ha hecho que se replanteen su modelo de negocio. Ahora están lanzando juegos gratis de Android para sus suscriptores (aunque casi nadie los juegue) y están intentando seducir a nuevos usuarios con un coste de entrada al servicio más bajo, financiado con anuncios. ¿Será esta la solución a la perdida de suscriptores? El tiempo lo dirá… ¿qué opinas tú al respecto?