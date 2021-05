Recientemente se ha hecho tendencia el rumor de que Netflix cerrará y que esto podría ocurrir en 2022, pero no. De hecho, a pesar de la pandemia y gracias a ella (por muy contradictorio que parezca) Netflix ha logrado crecer durante el último año y continúa con una muy buena racha. Entonces, ¿por qué hay rumores de que Netflix podría desaparecer?

Quizás no haya una sola explicación sino varias razones para que la gente crea esto. Si echamos un vistazo a cuando Netflix se volvió tendencia, la industria del entretenimiento se vio contrariada, especialmente en Estados Unidos. Como suele pasar en casos así buscaron por varios medios presionar para que este servicio de series, películas y documentales por streaming no lograra el éxito del que disfruta actualmente. Éxito que como era de esperarse dejó a los canales de TV en un segundo plano.

Pero eso fue antes y a pesar del tiempo y de lo bien consolidada que está la plataforma, en buena parte gracias a sus series y películas originales, todavía hay quienes no pierden la oportunidad para ver el fin de Netflix como si esta plataforma fuese solo una moda pasajera y no el futuro del entretenimiento para las nuevas generaciones.

Supuestas razones por las que Netflix va a desaparecer

Parece que el fetiche de muchos por ver caer a una plataforma tan grande da para varias historias, pero la realidad es otra.

La llegada de otras plataformas como Disney Plus serían el fin de Netflix

Muchos creyeron que la llegada de Disney Plus sería el fin de Netflix por el simple hecho de que Disney cuenta con un extenso catálogo de series, películas y demás contenido muy conocido y apreciado. Y aunque es cierto que esto podría reducir el número de suscriptores en Netflix, no solo no ha sido así, sino que Netflix ha visto crecer su número de suscriptores en el último año, gracias a que las personas han tenido que pasar más tiempo en casa.

Además, Netflix no solo tiene que competir con Disney Plus sino con Amazon Prime Vídeo o HBO, marcas con un mayor reconocimiento. Sin embargo, nuevamente la clave para seguir a flote es todo el contenido original que Netflix ofrece. Series como Stranger Things, Castlevania o películas como Bird Box, que se adaptan a los gustos de todo el público, son la excusa perfecta para seguir apostando por esta plataforma.

Eso y que Netflix ha sido una oportunidad para que pequeñas y grandes producciones puedan materializarse, algo que anteriormente era casi impensable. Y por esa misma razón, en Netflix encontrarás una tremenda cantidad de series y películas, algunas no muy buenas, eso sí, pero con suficientes opciones para que no te quedes corto en ningún momento.

La pandemia llegaría para llevar a la quiebra a las producciones de Netflix

Otra razón que pudo alimentar los rumores del cierre de Netflix es que con la llegada de la pandemia y la cuarentena en casi todo el mundo muchas de las producciones de las series, documentales y películas originales de Netflix tuvieron que paralizarse. Algo negativo, sí, pero que no duró para siempre y ya podemos ver como poco a poco van llegando las nuevas temporadas de muchas de nuestras series favoritas.

Irónicamente, la cuarenta incentivó a que más personas pagaran la suscripción de Netflix para pasar el rato en casa. Así que no, la cuarentena no llevó a la quiebra a Netflix y sin dudas esta no cerrará en 2022.

Habrá Netflix para un largo rato así que no te preocupes

Netflix es un servicio que ha llegado para cambiar la forma en que vemos series y películas y esto ha generado una aceptación tremenda pero también rechazo entre algunas personas. Y quienes se resisten al cambio probablemente siempre buscarán la más mínima excusa para justificar sus deseos. Esa puede ser la explicación de por qué en algunos medios se genera la matriz de opinión de que Netflix está por cerrar, cuando en realidad ha crecido y se ha consolidado como el mejor servicio de streaming que existe actualmente.

Así que, si te encuentras con una noticia que asegure que Netflix va a desaparecer, no te preocupes, solo es humo pensado para motivar a las personas que nunca están conformes ni a gusto con nada.