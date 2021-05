Cada semana el servicio de búsqueda Reelgood, que permite encontrar todas las películas y series disponibles en las distintas plataformas de streaming en un solo lugar, comparte los datos de visualización registrados por su sitio web. De acuerdo a su más reciente informe, la serie más vista a nivel mundial en Netflix es Sombra y Hueso (Shadow and Bone), la última producción original de la compañía que es una adaptación de la popular novela de fantasía del mismo nombre.

¿Quieres saber cuáles son las otras series más vistas en Netflix en este momento? A continuación, te las presentamos. Quizás descubras la próxima gran serie que quieres ver…

Top 10 de series más vistas en Netflix para mayo de 2021

Antes de entrar en materia, vale la pena aclarar que los datos recopilados para este top corresponden a la semana del 21 al 27 de abril de 2021 y técnicamente no representan las visualizaciones de Netflix en todo el mundo. Y es que el servicio Reelgood que recopila estos datos solo opera en Estados Unidos y Reino Unido. Dicho eso, veamos el ranking de series más vistas en Netflix ahora mismo.

Sombra y hueso

Como te comentamos antes, Sombra y hueso es la serie número 1 en Netflix en este momento en cuanto a visualizaciones. Se trata de una adaptación de las novelas de Leigh Bardugo que te trasladará a un mundo ficticio llamado Ravka, el cual está plagado de una misteriosa oscuridad. Una joven soldado llamada Alina Starkov descubre un poder que podría finalmente acabar con ese mal, pero mientras lucha por perfeccionar su poder, peligrosas fuerzas conspirarán contra ella.

Actualmente tiene una temporada con 8 episodios.

Detrás de sus ojos

En el segundo lugar encontramos a Detrás de sus ojos, una brutal serie británica perteneciente al género de thriller psicológico acerca de un matrimonio y una tercera en discordia. Lo interesante de la serie es que todo transcurre entre lo real, lo onírico y lo macabro. Nos relata la historia de una madre soltera que comienza un romance con su jefe psiquiatra mientras se hace amiga en secreto de su misteriosa esposa.

Técnicamente es una miniserie, pues solo tiene una temporada con 6 episodios.

This Is a Robbery

This is a Robbery: The World’s Biggest Art Heist (Esto es un robo: El mayor robo de arte del mundo, en español) es una de las más recientes series de tipo documental que ha llegado a Netflix. Nos cuenta la historia del robo realizado por dos hombres vestidos de policías que entraron en un museo de Boston en 1990 y robaron una gran fortuna en obras de arte. Solo tiene 4 episodios y es de las series más interesantes que puedes ver en la plataforma.

La serpiente

Esta serie nos relata la extraordinaria historia de captura del asesino Charles Sobhraj. Como principal sospechoso de los asesinatos sin resolver de jóvenes viajeros occidentales en la India, Tailandia y la “Ruta de los Hippies” de Nepal en 1975 y 1976, Sobhraj se había escapado repetidamente de las manos de las autoridades de todo el mundo. De hecho, se convirtió en el hombre más buscado por la Interpol, con órdenes de detención en tres continentes diferentes.

Eso sí, esto no es un documental, sino una recreación libre de la vida del asesino contada en una temporada de 8 episodios.

Schitt’s Creek

Para cerrar el top 5 tenemos a Schitt’s Creek, una serie de televisión canadiense de comedia, original de la cadena CBC. Nos lleva a conocer a una familia de millonarios, compuesta por el magnate de los videoclubs Johnny Rose, su esposa Moira, una estrella de las telenovelas, y sus dos hijos Alexis y David, que compran en broma un pequeño y deprimente pueblo llamado Schitt’s Creek. Por cuestiones de la vida, la familia se arruina y se ve obligada a vivir en Schitt’s Creek.

La serie tiene 82 episodios a lo largo de 6 temporadas, así que es perfecta para matar el tiempo y echar unas risas.

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba

Kimetsu no Yaiba, mejor conocido en todo el mundo como Demon Slayer o como Guardianes de la noche en España, es el anime que lo está petando ahora mismo. Como muchos otros animes, está basado en un manga homónimo que nos traslada a la era Taishō de Japón. Conoceremos a Tanjirō, un chico que encuentra a su familia masacrada por un demonio y cuya hermana menor, Nezuko, ha sido transformada en un demonio. A partir de este hecho, Tanjirō se convierte en un “cazador de demonios” para poder devolverle la humanidad a su hermana, y matar al demonio que masacró a su familia.

Tiene 2 temporadas con 29 episodios en total.

La vida en color

El famoso científico y director de documentales británico David Attenborough protagoniza esta serie documental donde nos invita a explorar el papel vital que desempeña el color en la vida cotidiana de muchas especies animales tanto para sobrevivir como para prosperar en la naturaleza.

Cuenta con solo 2 episodios hasta el momento que han sido alabados unánimemente por la crítica.

Cero

Cero cuenta la historia de un adolescente con el poder de la invisibilidad que se ve arrastrado a los planes de un delincuente de poca monta que quiere dominar el barrio, mientras conoce a una misteriosa estudiante de arte. Es una historia de superhéroes, pero no la típica.

Solo tiene una temporada con 8 episodios.

Los Irregulares

El Londres victoriano es el principal protagonista de esta serie de Netflix donde una pandilla de adolescentes callejeros es manipulada para resolver crímenes para el siniestro Doctor Watson y su misterioso socio, el escurridizo Sherlock Holmes. Los crímenes se tornarán más sobrenaturales y oscuros a medida que transcurra la serie, por lo que esta pandilla tendrá que arreglárselas para salvar a Londres y al mundo entero.

De momento, Los irregulares tiene una temporada con 8 episodios.

El Panadero y la Belleza

Y ya para terminar tenemos a The Baker and the Beauty o, en español, El Panadero y la Belleza. Es una serie romántica de solo 9 episodios donde descubrirás la historia de Daniel García (un simple panadero de origen cubano) y Noa Hamilton (una superestrella internacional y magnate de la moda) que se conocen en una noche de fiesta en Miami.

¡Y esas son las 10 series que ahora mismo todo el mundo está viendo en Netflix! Recuerda que este top está basado en las visualizaciones de usuarios de Netflix en EE.UU. y Reino Unido. Por tanto, es posible que algunas de estas series no estén disponibles en Netflix España. Sin embargo, puedes usar una VPN para ver Netflix de Estados Unidos y disfrutar de más contenido sin ningún tipo de problema.

Fuente | BGR