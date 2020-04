Desde su nacimiento, Disney+ ha cosechado muchos éxitos en todas partes del mundo. ¿Por qué? Porque ofrece toneladas de contenido genial para personas de cualquier edad. Y en esta oportunidad, te diremos cuáles son todos los estrenos de Disney Plus en España para abril de 2020.

Mes a mes, la plataforma se actualiza con nuevas películas y series con el único fin de mantener entretenidos a sus usuarios. Para el mes de abril, por ejemplo, llegarán nuevos episodios de la serie The Mandalorian y algunas películas exitosas como Eduardo Manostijeras y Noche en el museo. Sin duda alguna, serán días interesantes para los usuarios de este servicio de streaming.

Películas que llegarán a Disney Plus en abril de 2020

Los Elefantes.

Delfines: La vida en el arrecife.

Sparkshorts: Viento.

Eduardo Manostijeras.

Noche en el museo.

Carlitos y Snoopy: La película de Peanuts.

Series que llegarán a Disney Plus en abril de 2020

Star Wars: The Clone Wars – Dos nuevos episodios todos los viernes hasta el 17 de abril (después de esta fecha solo será uno)

The Mandalorian – Estreno de los episodios 4, 5, 6 y 7 cada viernes del mes.

High School Musical: El musical (la serie) – Estreno de los episodios 3, 4, 5 y 6 cada viernes.

Diario de una futura presidenta – Estreno de los episodios 3, 4, 5 y 6, cada viernes.

Bodas de ensueño – Estreno de los episodios 3, 4, 5 y 6, cada viernes.

Como pudiste ver, hay varios lanzamientos interesantes que llegarán a Disney Plus durante el mes de abril. Destacan los nuevos episodios de Star Wars: The Clone Wars y de The Mandalorian, la serie del cazarecompensas que está dando de qué hablar en todas partes del mundo. Los añadidos a Disney Plus nos parecen muy pocos, lejos de las grandes presentaciones que hacen plataformas como Netflix, cada mes. Habrá que ver si es suficiente para mantener a la gente suscrita al servicio.

Por si no lo sabías, Disney+ está disponible en España con un plan anual de 69,99 euros. Pero si quieres pasar el mes de abril viendo contenido gratuito, entonces te recomendamos ver esta lista con varios servicios de streaming en los que no tendrás que pagar ni un centavo. ¡Descarga el que más te guste y listo!