¿Ya tienes tu móvil 5G pero estabas esperando que la oferta de las telefónicas aumentara? Pues vete preparando porque la guerra ha comenzado. Movistar acaba de estrenar su red 5G en España y ya Vodafone y Orange no están solas. ¿Tendrá cobertura en tu comunidad? ¿Qué tecnología están utilizando? Quédate para descubrirlo.

Movistar espera llevar el 5G al 75% de España antes de finalizar 2020

A inicios de agosto comentamos que Movistar lanzaría su red 5G antes de que finalizara 2020, pero no imaginábamos que sería tan rápido. Telefónica publicó esta mañana un comunicado donde notifica el encendido de su red 5G, además de la cobertura prevista para lo que resta de 2020.

En palabras de su presidente, José María Álvarez-Pallete, “con el 5G llegan enormes beneficios para España”. Movistar señala que su red 5G llegará a todas las comunidades autónomas del país, y que para finales de año esperan cubrir el 75% del territorio nacional.

¿Qué ciudades están disponibles en este momento? Movistar no lo detalló en el documento, pero seguramente comenzará con las principales ciudades españolas, y recuerda que el encendido es paulatino. De todas formas, en breve podrás consultar la cobertura 5G en la web de Movistar.

“Con este impulso Telefónica acelera la digitalización de las Pymes, de las Administraciones públicas y de los ciudadanos”, aseguró Álvarez-Pallete. La compañía no ha especificado la velocidad de su red, ni tampoco los planes corporativos, de hogar y móviles que ofrecerán. Sin embargo, en el documento apunta que permitirá “conectividad ultrarrápida (…) tanto de subida como de bajada y muy baja latencia”.

No podría ser de otra forma, porque justo a eso apuntan las redes 5G. Aun así, no todas las redes 5G lo son en realidad, y seguramente en Movistar no veremos la máxima velocidad en un tiempo. Pero a todas estas, ¿qué tecnología decidió usar telefónica?

Telefónica aprovecha la infraestructura 4G disponible para su red 5G, pero poco a poco la renovarán

El 5G de Movistar será puesto en funcionamiento en al menos dos fases. La primera es el lanzamiento que actualmente estamos viendo, y es una combinación de 5G NSA (Non Stand Alone) y DSS (Dynamic Spectrum Sharing); inmediatamente después, cuando la red esté estandarizada, vendrá el encendido de la red 5G SA (Stand Alone).

¿Qué significa todo esto? Que el 5G que vemos actualmente no es el que todos esperamos. Tal como sucede en casi todo el mundo, Movistar hará uso de la infraestructura actual para su red 5G. Por consiguiente, hablamos de un funcionamiento compartido del 4G y el 5G en una misma red. ¿Cómo es esto posible? Porque la tecnología actual permite usar el mismo núcleo Evolved Packet 4G (EPC), pero cambiar la radio de LTE a New Rario (NR) manteniendo la compatibilidad.

Por supuesto esto tiene sus pros y contras. Por una parte, una red 5G NSA permite llegar mucho más lejos sin invertir tanto dinero, pero por la otra la velocidad se ve limitada. La nueva red 5G NSA será más veloz que el 4G+, pero no tanto como podría esperarse de un 5G completo. Aun así, Movistar espera no tardar demasiado en hacer la migración completa, y poco a poco irán instalando nuevas estaciones base y small cells.

¿En qué bandas opera el 5G de Movistar? Según la compañía, una parte funcionará en las bandas medias (1800 – 2100 Mhz) donde ya funciona la red 4G y otra en la banda de 3,5 GHz, la única licenciada en España para las operadoras.

Movistar dice que es momento de despedirse de las redes 2G y 3G

Por último, Movistar anunció que no todo serán “encendidos” de redes, sino que también se darán de baja algunas cosas. A medida que la nueva red 5G y la fibra óptica se vayan expandiendo, las antiguas redes 2G y 3G irán apagándose.

Para antes de 2025 Movistar espera que el 100% de la red de cobre haya sido sustituida por fibra óptica. ¿Qué significa eso? Que esa sería la fecha límite de muerte de las antiguas redes. La decisión pasa por hacer una gestión más eficiente de las inversiones actuales, y evitar en todo lo posible nuevas inversiones innecesarias.

Fuente | Telefónica