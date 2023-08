La transición desde AnTuTu 9 hacia AnTuTu 10 ya está sucediendo. Prueba de ello es que el benchmark no lanzó su clásico reporte mensual en julio y probablemente tampoco lo haga en agosto. ¿De qué estamos hablando? Pues del top 10 de móviles más potentes del mes.

Sin embargo, al consultar el ranking general en su web, notamos que está armado usando resultados de AnTuTu 10. Esto deja ver que la transición va por buen camino y que ya hay suficientes pruebas con esta versión como para crear un top. ¿Qué decidimos hacer? Nos adelantamos al reporte y basándonos en su tabla te mostramos los 10 móviles más potentes para agosto de 2023, según AnTuTu.

Estos 10 móviles son los que están destrozando la gama alta en agosto de 2023, según AnTuTu

Ahora que el ranking se basa en los registros de AnTuTu 10, las puntuaciones que verás a continuación son muy superiores a las de meses anteriores. No obstante, el top 10 global se mantiene con el Snapdragon 8 Gen 2 a la cabeza como el mejor procesador del momento.

Eso sí, en lo que los móviles con el Snapdragon 8+ Gen 2 tenga suficientes registros, seguramente todo cambiará. ¿Cómo estamos tan seguros? Porque el ranking chino de AnTuTu ya tiene a un dispositivo con este chip a la cabeza, el Red Magic 8S Pro. Aunque hay un detalle, recuerda que el Snapdragon 8+ Gen 2 oficialmente no existe, solo es el modelo estándar con el mismo overclock de fábrica que tenía la versión ‘for Galaxy’.

Por otra parte, el quinto puesto se lo lleva un smartphone con el MediaTek Dimensity 9200+, el Vivo X90S. Pero volvamos a lo que nos compete, el ranking global, cuyas posiciones son estas:

El RedMagic 8 Pro+ se mantiene a la cabeza por tercer mes consecutivo, aunque por un margen mínimo

Con un registro medio de 1.607.836 puntos, el RedMagic 8 Pro+ sigue siendo el móvil más potente del mundo. Así, el dispositivo de Nubia se mantiene a la cabeza por tercer mes consecutivo y por quinta vez en los últimos seis meses.

Un récord como este no es fácil de lograr, especialmente cuando este smartphone se enfrenta a otras bestias. No obstante, tampoco es algo que sorprenda del todo, ya que el RedMagic 8 Pro+ tiene: el Snapdragon 8 Gen 2, 16 GB de RAM LPDDR5X, 512 GB de almacenamiento UFS 4.0 y un sistema de refrigeración de altísimo rendimiento que permite mantener todos sus componentes internos frescos y listos para largas jornadas de máxima exigencia.

Ojo, que esta vez ha ganado por los pelos, porque uno de sus grandes rivales regresó y casi le arrebata la corona.

El ROG Phone 7 Ultimate vuelve a la carga y se monta en el segundo puesto a una diferencia ridícula del primero

Luego de que el ROG Phone 7 Ultimate liderase la tabla en mayo, los móviles gamers de ASUS desaparecieron totalmente del top 10 global en junio. Sin embargo, parece que el modelo más potente solo se andaba tomando unas vacaciones, porque volvió arrasando en agosto.

El ROG Phone 7 Ultimate promedió 1.605.327 puntos, quedándose con el segundo puesto a solo 2.509 puntos del primero. Hablamos de una diferencia del 0,15% entre el dispositivo de ASUS y el de Nubia, así que bien podríamos hablar de un empate técnico.

Aunque, ¿cómo es que el ROG Phone no va a lograr tal hazaña? Su hardware es tan genial como el de su rival: mismo procesador, cantidad de RAM y almacenamiento, un sistema de refrigeración brutal y un software optimizado para ofrecer el máximo rendimiento posible. ¿Sorpresivo? Para nada. ¿Brutal? Siempre.

El Galaxy S23 Ultra cierra el podio de agosto en AnTuTu, pero lo hace con un truco

Durante los primeros meses después de su lanzamiento, los Galaxy S23 dominaron cómodamente la escena del rendimiento. Sin embargo, en los meses posteriores Xiaomi, ASUS y Nubia llegaron para ponérsela difícil a Samsung.

En agosto el Galaxy S23 Ultra recupera uno de los puestos de honor para llevarse la medalla de bronce con su media de 1.556.351 puntos. Es un puntaje excelente, aunque no podemos dejar de señalar algo: el Galaxy S23 Ultra lleva una versión especial del Snapdragon 8 Gen 2 con overclock, algo que no sucede con sus rivales. Es decir, sería más justo compararlo con los dispositivos que llevan el Snapdragon 8+ Gen 2, pero de momento es lo que hay.

Aun así, el buque insignia de Samsung sigue siendo un teléfono alucinante. No por nada DxOMark lo tiene como el móvil más completo del 2023 y también el dispositivo premium con mejor autonomía del año.

El resto de la lista de flagships que completan el top 10 mensual de AnTuTu para agosto de 2023 quedó así:

Xiaomi 13 (Snapdragon 8 Gen 2 + 12 GB + 256 GB) con 1.553.040 puntos. Xiaomi 13 Pro (Snapdragon 8 Gen 2 + 12 GB + 256 GB) con 1.540.980 puntos. Samsung Galaxy S23+ (Snapdragon 8 Gen 2 + 8 GB + 256 GB) con 1.511.174 pts. Samsung Galaxy S23 (Snapdragon 8 Gen 2 + 8 GB + 256 GB) con 1.486.260 puntos. OnePlus 11 (Snapdragon 8 Gen 2 + 16 GB + 256 GB) con 1.412.496 puntos. Sony Xperia 1 V (Snapdragon 8 Gen 2 + 16 GB + 512 GB) con 1.379.395 puntos. Lenovo Legion Y70 (Snapdragon 8+ Gen 1 + 12 GB + 256 GB) con 1.339.770 puntos.

Los 3 móviles de gama media-alta (sub-flagships) con mejor rendimiento en agosto de 2023

¿No tienes suficiente presupuesto para comprarte un móvil tope de gama? Por suerte la tecnología ha avanzado lo suficiente para que no tengas que gastarte 800 euros o más y aun así tener un móvil increíble. La gama media-alta también ofrece dispositivos con una potencia impresionante, como los tres que mencionaremos a continuación.

¿Por qué no 10? Porque AnTuTu no hizo su informe mensual y determinar desde qué punto un dispositivo es sub-flagship no es tarea fácil. Así, decidimos optar por un top 3 muy rápido entre los móviles nuevos y de menos de 500 euros que ofrezcan el mayor rendimiento en este benchmark. ¿Qué smartphones completan este podio? Este fantástico trío:

POCO F5 (Snapdragon 7+ Gen 2 + 12 GB + 256 GB) con 1.129.848 puntos. Redmi Note 12 Turbo (Snapdragon 7+ Gen 2 + 12 GB + 256 GB) con 1.127.261 pts. Realme GT Neo 5 SE (Snapdragon 7+ Gen 2 + 8 GB + 256 GB) con 1.088.382 puntos.

¿Te comprarías alguno de ellos? Nosotros sí, específicamente el POCO F5 y no solo por su potencia. Ya demostró tener una autonomía brutal en la comparativa contra el OnePlus Nord 3 y el Pixel 7a, además de ofrecer unas fotos muy decentes y el mejor precio.