Los móviles Huawei seguirán soportando apps de Android fuera de China

Buenas noticias para los usuarios de Huawei que no viven en China. Con la espera del nuevo HarmonyOS Next, existían dudas sobre si este sistema también lo recibirían los dispositivos del mercado global. Más preguntas trajo cuando la empresa afirmó que no usaría las apps de Android. Ahora, Huawei ha querido aclarar el asunto, asegurando que los móviles fuera de China continuarán utilizando EMUI y por ende, seguirán en la capacidad de instalar archivos APK.

Huawei conserva la compatibilidad con las apps de Android fuera de China

Siendo que Huawei se encuentra recuperando terreno en el resto del mundo recientemente, gracias a sus nuevos dispositivos (en especial con la serie Huawei Mate 60), la empresa no quiere arruinar su racha privando a los usuarios de las bondades de Android.

Aunque gracias a las sanciones impuestas por Estados Unidos, los móviles de Huawei no pueden tener acceso a los servicios de Google, esto no se extiende al resto de beneficios de Android. Cualquier usuario es capaz de obtener aplicaciones desde otros repositorios seguros.

Un panorama que en China pasará a ser historia en cuanto los dispositivos de la marca comiencen a recibir la actualización a HarmonyOS Next. Con este salto, la empresa se desentenderá de todo lo que tenga que ver con Android, pues HarmonyOS Next soportará otro tipo de archivos.

Algo que no preocupa a Huawei en China, pues ya muchas compañías de gran peso en el país están poniendo manos a la obra para sacar sus aplicaciones en el nuevo formato. El problema sería en el resto del mundo, pero esto es algo por lo que los fans de Huawei no deberán preocuparse. EMUI continuará vigente en los dispositivos y por ende, el acceso a prácticamente todas las aplicaciones Android seguirá siendo posible.

Fuente | Android Headlines