Si disfrutas de TikTok con tu pareja, ya sea viendo videos o grabándolos, te recomendamos que sigas leyendo, pues aquí te mostraremos 10 retos de TikTok ideales para hacer en pareja.

No hace falta que seas un experto bailando, o bien que sepas editar vídeos, pues muchos de estos retos son simples de realizar y pueden editarse fácilmente desde la propia aplicación. Eso sí, todos estos challenges son para hacer en pareja, por lo que necesitarás la ayuda de tu novio, novia, esposo o esposa para poder realizarlos (o bien, la ayuda de un amigo).

Los 10 mejores retos de TikTok para hacer en pareja

Antes de que te mostremos los mejores retos de TikTok para hacer en pareja, te recomendamos que descubras cómo encontrar challenges en TikTok pinchando aquí. Puede que algunos de los retos que te mostramos a continuación no te gusten, y si este llegase a ser el caso, puedes usar el buscador integrado en la app para encontrar un reto que reúna todos los requisitos que buscas.

Relación perfecta

Considerado como uno de los retos de TikTok más divertidos de 2021, “Relación perfecta” demuestra que las diferencias entre un hombre y una mujer (o bien entre personas del mismo género) no tienen importancia en la relación. En pocas palabras, en este reto se muestran cuáles son las cualidades de cada persona, para luego finalizar el vídeo con ambas personas bailando.

Unidos

¿Crees que tanto tú como tu pareja sois buenos bailando? Si tu respuesta es “sí”, el reto “Unidos” es el que deberías realizar en TikTok. Solo debes hacer una coreografía junto a tu pareja y añadir la canción que todos los demás usuarios han utilizado para hacer el reto. Desde ya te recomendamos usar algún filtro para mejorar todavía más el resultado final del reto.

Cuando mi pareja

Tierno, divertido y llamativo, estas son las tres palabras que describen perfectamente al reto llamado “Cuando mi pareja”. El objetivo de este challenge es hablar sobre un tema en especial y luego añadir un vídeo de algún dibujo animado o película que “imite” la reacción que podría llegar a tener vuestra pareja cuando sucede algo en concreto. Lo bueno de este reto es que no hace falta utilizar ningún filtro de TikTok.

Cascadas

El reto llamado “Cascadas” comenzó como una simple diversión que involucraba solamente a una persona. Gracias a la astucia de miles de parejas en TikTok, comenzó a tornarse en un reto ideal para que cualquier pareja pueda plasmar su imaginación. Eso sí, a diferencia de los demás retos que te mostramos aquí, en este es necesario utilizar el filtro llamado Cascada para poder realizar el challenge.

Fitness Challenge

Ideal para parejas que se ejercitan a diario, este reto deja en evidencia que en ciertas ocasiones el hombre es más fuerte que la mujer. Si quieres competir con tu novio o novia sobre quién tiene más fuerza, o bien mejor estado físico, deberías darle una oportunidad al Fitness Challenge. ¿En qué consiste? Este reto busca que ambos integrantes de la pareja hagan diversos ejercicios. Aquel que pueda realizarlos sin problemas será el ganador.

Enamorado

Si quieres que tu pareja descubra el verdadero amor que sientes por él o por ella, este podría llegar a ser el reto que andas buscando. En esta ocasión no hace falta bailar o editar el vídeo, pues con tan solo poner la canción indicada, añadir el hashtag y mostrar un vídeo o foto que demuestre el amor que tienes, es más que suficiente.

Bebé

¿Sabías que algunos retos dentro de TikTok se crean gracias a una canción? Si no lo sabías, pues deberías intentar hacer el reto “Bebé” con tu pareja. Esta canción de Camilo ha sido usada por miles de parejas a lo largo de este año en TikTok. ¿Cuál es el reto? Simple: demostrarle al resto de la comunidad lo mucho que amas a tu pareja.

Tú decides

En las parejas siempre hay discusiones sobre qué es lo que le gusta a cada uno. Desde comidas hasta canciones, “Tú decides” consiste en poner dos opciones en la parte derecha e izquierda de la pantalla, las cuales servirán para que las personas involucradas en el reto elijan cuál es la que mejor se ajusta según su gusto personal.

Dile a tu pareja que no tienes hambre

Si tu novio o novia cocina casi siempre, este reto podría llegar a sacarte alguna que otra carcajada. La idea detrás de este challenge de TikTok es decirle a vuestra pareja que no tienes hambre, ¿para qué? Para poder obtener una reacción divertida, pues la mayoría de los videos de este reto muestran reacciones raras pero muy graciosas. En pocas palabras, debes grabar el TikTok cuando tu novio o novia te trae el plato de comida a la mesa. Además, no puede hacerse si se ha pedido comida, pues perdería toda la gracia.

Dime cómo sabes que tu novio no te va a engañar

Si bien esto no puede ser considerado como un reto, es una especie de “relato” en donde los novios juegan un papel fundamental. La idea es mostrarle a toda la comunidad cómo sabes que tu novio no va a engañarte, o sea, mostrar algún momento “extraño” que demuestre que tu novio nunca buscará otra pareja. Cabe destacar que también puede hacerse con novias.

¡Importante!

Si ya elegiste cuáles son los retos que vas a realizar con tu pareja, te recomendamos comprobar si cuentas con la última versión de TikTok instalada en tu dispositivo móvil. Si no has actualizado la app desde hace algún tiempo, puede que no logres encontrar el filtro que necesitas para hacer algunos de los retos que te hemos mostrado arriba.

Por último, y para darle un fin a la nota, es importante que le añadas los hashtags del reto que vas a hacer en TikTok. Si no se los agregas, el vídeo no entrará en la categoría en donde aparecen los retos que hacen los demás usuarios. Además, si quieres aumentar la exposición del reto, puedes usar algunos de los 50 hashtags más usados de TikTok.