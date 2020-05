MediaTek ha estado un poco dormida estos últimos años, realmente no son muchos los móviles con sus plataformas, al menos en nuestro mercado. Esto parece que va a cambiar cambiar y han venido a hacer un poco de competencia con su serie Dimensity. No es el 1000+ pero oye, tampoco busca lo mismo.

Hoy han sacado un nuevo modelo enfocado a la gama media con inclusiones bastante interesantes como el 5G. Desde este artículo te contamos todas sus especificaciones, ¿lo veremos en smartphones o será uno más?

Todas las características del nuevo MediaTek Dimensity 820

Estos procesadores ya los conocimos en el CES pero no ha sido hasta ahora cuándo realmente los han puesto a disposición de los fabricantes y no solo de móviles, hay televisiones como esta de Realme que usan MediaTek y son realmente competitivas. No nos enrollamos más, este es un resumen de todas sus especificaciones:

8 núcleos, entre ellos, 4 Arm Cortex-A76 a 2.6GHz de alto rendimiento apoyados en Inteligencia Artificial para dar una buena combinación de potencia y batería.

entre ellos, 4 Arm Cortex-A76 a 2.6GHz de alto rendimiento apoyados en Inteligencia Artificial para dar una buena combinación de potencia y batería. Imagiq 5.0 es el nombre del procesador ISP que se encarga de dar soporte a las cámaras. Puede albergar hasta 4 cámaras con un máximo de 80 MP y es capaz de usar HDR Multiframe en vídeos 4K.

que se encarga de dar soporte a las cámaras. Puede albergar hasta 4 cámaras con un máximo de 80 MP y es capaz de usar Puede usar frecuencias sub-6GHz 5G en Europa con una tecnología que mejora la conectividad 5G alternando entre la que mejor cobertura dé. Habrá que probarlo.

Por el momento esto es todo lo que sabemos acerca del nuevo procesador de la firma taiwanesa. Ahora falta ver algún smartphone (parece que será el Xiaomi Redmi X10) con el Dimensity 820 para conocer si realmente puede plantarle cara al Snapdragon 768G y 765G que son su principal competencia. Para eso deben comportarse mejor y no solo en rendimiento, también en batería.

Para que vuelvan a hacerse con un trozo de mercado tienen que hacerlo muy bien y esperamos que sea así. Cualquier tipo de competencia es buena para el usuario final para evitar que una compañía que tenga cierto monopolio como, más o menos, pasa con Qualcomm. Eso sí, de aquí a que MTK consiga luchar de tú a tú con Snapdragon queda un tiempo… ¿Tú que opinas?

