Hace poco más de un año Discovery Networks compró Warner Media y de esa fusión nació Warner Bros. Discovery, un nuevo y gigantesco conglomerado de medios de comunicación y entretenimiento. Los cambios no se hicieron esperar, pero hubo uno en particular que nos mantuvo en ascuas hasta ahora: el futuro de HBO Max.

Al principio se hablaba de una fusión entre HBO Max y Discovery+, de la que supimos en diciembre de 2022 que se llamaría ‘Max’. Al final no se dio la unión de ambas plataformas, pero el nombre quedó a la espera de saber qué pasaría. Ahora sabemos la respuesta, pues ‘Max’ es una realidad y será la plataforma de Warner que reemplazará a HBO Max. Te contamos los detalles sobre este anuncio.

Warner pondrá toda la carne en el asador con el catálogo de Max: quieren conquistar las apps de streaming

Hace apenas unos días llegó Warner TV para sustituir a TNT como canal de televisión tradicional. Sin embargo, sabíamos que Warner Bros. Discovery todavía tenía algo guardado en el sombrero respecto a sus plataformas en línea. Hoy sabemos que ese algo es Max, la nueva plataforma de streaming de la compañía que sustituirá a HBO Max.

El servicio fue presentado por David Zaslav, CEO de Warner Bros. Discovery, quien señaló que: «queremos compartir historias con la mayor audiencia posible y tenemos la oportunidad de hacerlo aquí«. Todavía no hay detalles sobre las nuevas producciones que llegarán de la mano con Max (aunque sabemos que tendrán una nueva serie de Harry Potter), pero Zaslav recordó que su compañía es la «creadora de contenidos más grande y exitosa de la industria».

Así, es casi un hecho que la nueva plataforma tendrá montones de producciones en su catálogo, tanto novedosas como otras grandes conocidas que ya estaban en HBO Max. De hecho, Zaslav prometió que el nuevo servicio contará con una gran cantidad de contenido nuevo cada mes. ¿De qué tipo? ¡De todos! Pues habrá películas, documentales, series, especiales y hasta programas de TV bajo números géneros cinematográficos.

Ahora bien, puede que tengas varias preguntas sobre este nuevo servicio y nosotros te ayudaremos a responder las más comunes. ¿Listo? ¡Vamos allá!

¿Cómo quedará HBO Max dentro de Max? Tranquilo, que no desaparecerá

Al ser el sustituto de HBO Max, es normal que te preguntes qué pasará con los contenidos de esta plataforma al lanzarse Max. El antiguo servicio ya venía haciendo limpieza desde hace unos meses, pero ahora sabemos que gran parte de su catálogo migrará. Sin embargo, las producciones no aparecerán de la misma manera.

Aprovechando el cambio de plataforma, Warner Bros. Discovery dotará a Max de un diseño totalmente diferente. Aunque podrás seguir ubicando contenidos por género (thriller, acción, terror, comedia, etc.) y por formato (series, películas, documentales y más), ahora también podrás ubicarlos en categorías adicionales.

Max adoptará el modelo visto en Disney+, en el que puedes filtrar contenidos según una gran temática / categoría (Marvel, Disney Originals, NatGeo, Star Wars, etc.). Las producciones de HBO se reunirán dentro de la categoría independiente ‘HBO’ y ahí encontrarás joyas como Juego de Tronos, La Casa del Dragón, The Wire, The Last of Us, Euphoria y demás. Y como podrás imaginar, también existirán otras categorías independientes, aunque todavía no las conocemos. Quizás, ¿Wizarding World de Harry Potter? ¿DC? ¿Warner Originals? Está por verse.

¿Cuánto costará la suscripción a Max y qué incluirá?

Aunque Warner Bros. Discovery no anunció precios para Europa (se lanzará en 2024), sí que lo hizo para Estados Unidos. En principio existirán tres planes distintos, partiendo de un precio base superior al que ofrecía HBO Max hasta hoy. Son estos:

Max Ad-Lite (9,99 dólares mensuales o 99,99 dólares al año) : permitirá la reproducción simultánea de contenidos en dos dispositivos con una resolución máxima de 1080p y sonido 5.1. Contará con anuncios y no permitirá la descarga de contenidos para ver sin conexión.

: permitirá la reproducción simultánea de contenidos en dos dispositivos con una resolución máxima de 1080p y sonido 5.1. y no permitirá la descarga de contenidos para ver sin conexión. Max Ad Free (15,99 dólares al mes o 149,99 dólares anuales) : dos pantallas en simultáneo, resolución Full HD (1080p) y sonido envolvente 5.1. No tendrá anuncios y permitirá hasta 30 descargas para reproducir offline.

: dos pantallas en simultáneo, resolución Full HD (1080p) y sonido envolvente 5.1. y permitirá hasta 30 descargas para reproducir offline. Max Ultimate Ad Free (19,99 dólares mensuales o 199,99 dólares al año): cuatro pantallas en simultáneo, resolución UHD (4K), sonido Dolby Atmos, sin anuncios y hasta 100 descargas.

Adicional a lo anterior, Max también traerá un cambio adicional en la disponibilidad de su catálogo: dependiendo del plan que contrates podrás acceder a más o menos contenido. Por supuesto, la suscripción ‘Max Ultimate Ad Free’ te dará el acceso más completo (no sabemos si habrá que pagar por contenido adicional como en Amazon Prime Video). Esto es algo que Netflix ya está implementando en algunos mercados (y que no gusta a nadie), así que no nos sorprende.

¿Cuándo se lanzará Max en Europa y el resto del mundo?

Tal como adelantamos arriba, Max ya fue anunciada formalmente en Estados Unidos, aunque no está disponible de forma inmediata. Sin embargo, las fechas filtradas hace unos meses se mantienen y entre ellas están todos los mercados. Así será el calendario de lanzamiento de Max:

Estados Unidos y Canadá : 23 de mayo de 2023.

: 23 de mayo de 2023. América Latina : otoño de 2023.

: otoño de 2023. Europa : primavera de 2024.

: primavera de 2024. Asia Pacífico : verano de 2024.

: verano de 2024. Resto del mundo: otoño de 2024.

Por cierto, quedan dos cosas más que deberías saber antes de irnos: primero, que obviamente Max contará con su propia aplicación móvil, pero su enlace de acceso desde el navegador será desde max.com; segundo, que al menos en Estados Unidos la migración de usuarios de ‘HBO Max’ a ‘Max’ será automática. Es decir, podrás seguir utilizando tu mismo correo y contraseña. Es muy probable que suceda lo mismo en otros países, pero debemos esperar para saberlo.