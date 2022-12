Desde mediados de este año sabemos que HBO Max está en serios problemas económicos. En agosto, detectamos que estaban eliminando películas y series de su catálogo para evitar que sus deudas sean aún mayores. Dichas deudas fueron las que llevaron a Warner Bros (propietaria de HBO Max) a fusionarse con Discovery para intentar salvar a la compañía. Sin embargo, con solo deshacerse del contenido no es suficiente y por eso HBO Max cerrará en 2023 y su catálogo pasará a formar parte de Discovery+.

Ahora bien, hasta ahora teníamos entendido que la plataforma donde veremos el contenido de HBO Max sería Discovery+, pero nuevos rumores indican que no será así. Un reporte de CNBC ha revelado que la nueva plataforma que tendrá el contenido de HBO Max y Discovery+ se llamará simplemente «Max», aunque todavía no es definitivo. Internamente, el nombre en código de la plataforma es «BEAM».

Por qué la unión de HBO Max y Discovery+ podría llamarse «Max»

De acuerdo al reporte, la razón por la que la plataforma que une HBO Max y Discovery+ se llamará Max es por la amplia variedad de contenido que quieren ofrecer. La compañía no quiere usar un nombre que eclipse de una forma u otra la programación de Discovery, DC Comics, Warner Bros, CNN, etc. Por tanto, «Max» es un buen nombre para abarcar todo tipo de contenido, ya que no sugiere ninguno en específico.

Asimismo, se reveló que «Max» tomará ideas prestadas de Disney+ al agrupar las propiedades intelectuales más importantes de Warner Bros y Discovery en «hubs» o secciones que permitan al usuario encontrar todo el contenido que quieren ver de algo en específico. Será similar a cómo Disney+ agrupa el contenido de Pixar, Marvel, Star Wars, entre otros, en su plataforma.

Sobre los precios de esta nueva plataforma aún no se ha dicho nada. El consejero delegado de Warner Bros. Discovery, David Zaslav, aseguró que quieren hacer rentable «Max» aumentando las suscripciones y también los ingresos por publicidad. Por tanto, queda más que claro que ofrecerán una suscripción barata con anuncios, como ya lo hace tanto HBO Max como Discovery+. Teniendo en cuenta que, en el tercer trimestre, los dos servicios sumaron casi 95 millones de abonados en todo el mundo, los planes de rentabilidad de «Max» no pintan nada mal.