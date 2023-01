Todos nos hemos divertido alguna vez con algún reto de TikTok, ya sea viéndolos o recreándolos para pasar el rato o para seguirle el juego a algún colega. Sin embargo, no todo siempre es risas y diversión, ya que a lo largo de la historia de TikTok, hemos visto algunos retos que en realidad no son divertidos y que pueden llegar a ser muy peligrosos, estos son los 5 retos más peligrosos de TikTok que no deberías intentar.

¿Qué es un reto o challenge en TikTok?

La dinámica de los retos en vídeos es algo que ya data de mucho antes de TikTok. Básicamente, son vídeos en los cuales realizas alguna acción, como dejar que te caiga agua muy fría encima, tratar de comer una cucharada de canela o simplemente ver a la cámara y hablar de lo que sientes. Todos estos son retos que fueron muy populares en años pasados y al final de estos vídeos los usuarios retan a algún colega o conocido a hacer lo mismo.

Por ejemplo, tenemos los retos de parejas, una dinámica bastante sana, divertida, e interesante de ver y hasta allí todo bien, el problema es cuando las acciones en estos vídeos dejan de ser divertidas y pasan a ser directamente peligrosas. Es aquí donde debería dibujarse la línea y evitar que más usuarios realicen retos donde pongan en riesgo su bienestar físico o el de otros.

Muchos se estarán preguntando, si un reto es tan peligroso, ¿por qué hay personas que los hacen? La respuesta es muy sencilla, por el algoritmo de TikTok. Ya todos sabemos lo eficiente y poco piadoso que puede llegar a ser el algoritmo de TikTok, si algo es viral, se lo mostrará a la mayor cantidad de gente posible una y otra vez, lo que motiva a las personas a hacer retos peligrosos con la esperanza de volverse virales, como paso con el Milk Crate Challenge en el 2021.

Antes de empezar nuestra lista de los 5 retos más peligrosos de TikTok, queremos hacer énfasis en que estos son retos que no deberían ser recreados por nadie bajo ninguna circunstancia. Cada uno de ellos representa un peligro para la salud y ya han sido varios los casos de usuarios que han visto las terribles consecuencias de estos retos.

El reto del fuego, tan peligroso como suena

Uno creería que algo llamado el reto del fuego no debería hacerse viral en una plataforma donde la mayoría de los usuarios son jóvenes menores de edad, pero, aun así, el alcance que tuvo este reto fue terroríficamente alto. El reto consiste en dibujar con alguna sustancia inflamable, diferentes formas en un espejo y luego prenderlo en llamas.

Básicamente de eso va todo el reto y el principal problema, que hace de este challenge una acción tan peligrosa, es el hecho de que fue recreado por jóvenes que no tenían mucho cuidado con lo que hacían. Fue por este mismo reto que un joven estadounidense de 12 años termino con quemaduras en el 35% de su cuerpo.

Reto del centavo, un riesgo de electrocución

Quizás por el título no te puedas hacer muy bien una idea de que va este reto, pero permítenos decirte que representa un enorme riesgo tanto para las personas que lo hacen como para las personas a su alrededor. De nuevo, este challenge es un ejemplo de que siempre es necesario instruir a los más jóvenes a no hacer las cosas peligrosas que aparecen en Internet bajo ninguna circunstancia.

Este reto se basa en conectar un adaptador de corriente de cualquier dispositivo como un móvil o una Tablet a un enchufe, pero dejando expuesta parte de las clavijas y luego colocar un centavo entre ambas clavijas. No existe manera de que esto salga bien, es un riesgo de incendio muy grande y la persona que lo realiza podría morir por electrocución, así que, mejor ni se te ocurra intentarlo.

El reto del agua caliente, una broma muy pesada que nadie debería hacer

Este challenge se supone que es una broma entre colegas y muchas personas la defienden diciendo que no se supone que el agua deba estar a un nivel en el que sea peligroso. Sin embargo, los usuarios que han decidido intentarlo parecen no tener nada de aprecio por el bienestar de sus amigos, ya que los resultados han sido espantosos.

Al ser una broma, este reto es llevado a cabo en personas que no se esperan para nada algo similar y es que ninguno de nosotros nos esperamos entrar en nuestro hogar y que nos reciban arrojándonos un caldero de agua hirviendo. En eso se basa el reto y hace un tiempo un joven estadounidense de 15 años conoció las consecuencias de este challenge cuando terminó en el hospital con quemaduras de segundo grado después de que su amigo le dejara caer agua caliente encima.

Blackout challenge, una tonta idea que jamás debió existir

Podemos traducir «blackout» al español como «apagón» aunque en este contexto está más ligado a un desmayo o perdida de la conciencia y ninguna de esas cosas deberían estar ligadas a un reto en una red social donde hay tantas mentes influenciables. Este reto, por tonto que suene, consiste en que el usuario se estrangule a si mismo hasta perder la conciencia.

Este reto es bastante viejo, se vio en otras plataformas primero, pero por alguna razón se viralizó hasta llegar a TikTok. Son varios los casos de personas que han fallecido por complicaciones tras haber realizado este reto, así que por nada del mundo lo intentes o dejes que alguien que conozcas lo haga.

El reto rompedor de cráneos, es exactamente lo que piensas

Algunas veces los retos se describen perfectamente con su nombre y este challenge no es la excepción. Estamos hablando de una serie de vídeos en los cuales participan tres personas, estos se colocan en fila uno al lado del otro y la persona del medio salta, mientras está en el aire, las personas a sus lados patean sus pies dejándolo indefenso en una caída que terminara con esta persona aterrizando de cabeza en el suelo.

Esto podría fácilmente acabar con la vida de una persona por múltiples complicaciones o podría dejar a la persona con terribles daños por un largo periodo de tiempo. Cuando se hizo popular el reto en 2020, fueron muchos los adolescentes que terminaron hospitalizados después de recrear el skull breaker challenge o reto rompedor de cráneos.

Los retos peligrosos y tontos existen ya desde hace mucho tiempo, pero con la llegada de TikTok al mundo se han hecho más accesibles, más populares y lo peor de todo, más recompensados, gracias al algoritmo de la app. Nuestro consejo es que no seas un seguidor de estos retos, tu salud vale más que los seguidores en una app, eso es todo por ahora en nuestro artículo de Los 5 retos más peligrosos de TikTok que no deberías intentar, hasta luego.