Tiktok se caracteriza por tener infinidad de retos que se vuelven virales. De la mayoría de ellos se crean cadenas de vídeos con gente imitando el reto, ya que suelen ser fáciles de hacer. No obstante, algunos como el Milk Crate Challenge, son un auténtico peligro para los usuarios.

Como todos los demás, necesita muy poco material para imitarlo, ya que influye más la habilidad en el equilibrio. Aunque pueda parecer divertido hacerlo, supone una caída asegurada y una lesión casi inevitable, dependiendo la altura del golpe. Vamos a explicarte en qué consiste y por qué es tan peligroso.

Sin duda, es un reto que va a sacar de la pobreza a muchos cirujanos y médicos, porque la cantidad de lesiones que van a surgir de aquí serán numerosas, ya sean músculos o huesos. Es un vídeo que, al igual que el reto Dry Scooping, fácil de grabar pero difícil de llevar a cabo.

Lmaoooooooo It Get Lonely At The Top 😭😭😭😭😭 #MilkCrate #Challenge #Funny #MilkCrateChallenge pic.twitter.com/P22OrZpPGp

— Yesssterday (@Yesssterday) August 21, 2021