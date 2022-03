Lo que sabemos de la OnePlus Pad la primera tablet de OnePlus

Desde mediados del año pasado se conoció la noticia de que OnePlus había registrado por primera vez una tablet en la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea. Con esto se confirmó que la marca china trabaja en una tablet que pronto llegará al mercado. Sin embargo, no hubo más noticia sobre ella durante el resto del año.

Pues bien, por fin tenemos nuevos detalles sobre lo que será la primera tablet del fabricante. Se ha revelado que la OnePlus Pad ya se encuentra en fase de producción, por lo que cada vez falta menos para que esta tablet sea presentada oficialmente.

El conocido filtrador Mukul Sharma ha sido el encargado de revelar que la etapa de producción de la primera tablet de OnePlus ya ha iniciado. A través del tweet que dejamos aquí abajo, el leaker detalla que en varias regiones de Europa y Asía ya se ha puesto en marcha la producción de este nuevo producto de OnePlus.

[Exclusive] Serial production of the OnePlus Pad has begun in several European and Eurasian regions. Expect the launch to happen soon now.#OnePlus #OnePlusPad

