La OnePlus Pad ha sido registrada: ¿primera tablet a la vista?

El fabricante asiático marcó un antes y un después en la industria de la telefonía cuando presentaron el primer OnePlus. Un verdadero flagship killer que sorprendió a la gama más alta gracias a su imbatible relación calidad precio.

Desde entonces, la firma con sede en Shenzhen no ha parado de lanzar nuevos teléfonos, gadgets y otros servicios. Un claro ejemplo lo tenemos en Clipt, la app para transferir archivos de tu móvil al ordenador fácilmente. Y tras un torrente de rumores, parece que la OnePlus Pad está más cerca que nunca.

La OnePlus Pad ya ha sido registrada

Es cierto que llevamos tiempo escuchando rumores sobre la posibilidad de que la startup asiática diera el salto al mercado de las tablets. Pero ahora hemos descubierto que la compañía acaba de registrar la marca OnePlus Pad en la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO).

Puede ser un movimiento para evitar que le quiten el nombre, pero, teniendo en cuenta rumores anteriores, todo apunta a que la OnePlus Pad será una realidad antes de lo que imaginábamos.

Hay que tener en cuenta que, aunque la imagen que encabeza estas líneas confirma la existencia de esta nueva tablet del fabricante, no tenemos más información sobre la misma. Pero sí que podemos especular sobre las posibles características técnicas de esta tablet que, casi con total seguridad, funcionará con Android. Aunque esperemos que no use OxygenOS como interfaz personalizada…

El gigante asiático sabe que está entrando en un mercado que dominan con puño de hierro Samsung, Lenovo y Apple, por lo que su OnePlus Pad deberá contar con algún elemento diferenciador.

De esta manera, vuelven a repetir como en las primeras generaciones de teléfonos OnePlus, por lo que podemos encontrarnos con un tablet con prestaciones de gama alta a un precio comedido. Aunque también pueden hacer al contrario, lanzar una tableta de gama media a precio de verdadero derribo.

Ahora, lo único que podemos hacer es esperar a que el fabricante presente de forma oficial la OnePlus Pad para saber con qué nos sorprende la firma fundada por Pete Lau.