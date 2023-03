Cada vez se están haciendo más comunes los ports para móviles de juegos exitosos de PC y consolas. Las versiones para Android de GTA: San Andreas, Alien: Isolation, Poppy Playtime, Papers, Please y Vampire Survivors son un claro ejemplo de esto. Pues bien, a mediados del año pasado se había anunciado que otro clásico moderno de la industria de los videojuegos llegaría a Android e iOS.

Estamos hablando de Little Nightmares, el juego de suspenso creado por Tarsier Studios que se lanzó en 2017 y del que se había anunciado un port para móviles a mediados del año pasado. Playdigious, el estudio encargado de su adaptación para Android e iOS, había prometido que llegaría en invierno de 2023. Sin embargo, parece que ahora tendremos que esperar mucho más para jugar a Little Nightmares en el teléfono.

El port de Little Nightmares para Android se retrasa oficialmente

A través de un tweet que dejamos aquí abajo, Playdigious acaba de confirmar que la versión para móviles de Little Nightmares ha sido oficialmente retrasada. El estudio de videojuegos independiente cita en la publicación que han tomado la decisión de posponer la fecha de lanzamiento de este port para móviles a «una fecha posterior a este año». Esto significa que lo más probable es que el juego llegue en 2024 a la Play Store y App Store.

Regarding our port of #LittleNightmares pic.twitter.com/rQBPeRtUOC

— Playdigious (@Playdigious) March 7, 2023