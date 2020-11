Si compraste GTA: San Andreas desde Google Play Store y has notado que su funcionamiento en tu móvil no es el correcto, o bien se cierra solo y de forma inesperada, no te preocupes, aquí tenemos la solución a este problema.

Al tratarse de un juego pago, este tipo de problemas no deberían estar presente, pero al ser un “port”, juego desarrollado para otras plataformas y modificado para que pueda funcionar en dispositivos móviles, es muy común que se cierre solo, sobre todo cuando es compatible con miles de móviles Android con distintas características y versiones. En resumen, si estás experimentando este inconveniente, no desesperes porque suele ser más común de lo que parece.

GTA San Andreas se cierra solo, ¿cómo solucionarlo?

Antes de mostrarte la solución, queremos mencionar que si descargaste GTA San Andreas gratis y no has actualizado el juego, este tutorial no te servirá. El mismo solo funciona si lo has descargado desde Google Play Store.

El primer paso que tienes que hacer es abrir la Configuración de tu dispositivo móvil (también llamada Ajustes).

(también llamada Ajustes). Por consiguiente, deberás pulsar en Aplicaciones y notificaciones .

. Pincha sobre “Ver las aplicaciones”.

Busca el juego GTA: San Andreas y pincha sobre el mismo (aparece como GTA:SA).

Si abriste el juego recientemente, pincha sobre Forzar detención.

Se mostrará una pantalla con un mensaje, pincha en Aceptar para cerrar el juego.

para cerrar el juego. Una vez cerrado el juego, pincha en Almacenamiento y caché .

. Pulsa sobre Borrar memoria caché .

. Habiendo eliminado la memoria caché del juego, tendrás que pinchar sobre Liberar espacio de almacenamiento .

. Por último, pulsa en Aceptar para que se borren todos los datos de la aplicación.

Por otro lado, si el problema persiste y esta solución no te ha funcionado, te recomendamos desinstalar el juego y volverlo a descargar. Normalmente esto elimina el problema de raíz, aunque tienes que tener en cuenta que tus partidas podrían llegar a borrarse si no has iniciado sesión al momento de jugar GTA: San Andreas.

Sin nada más que añadir, te recomendamos que pruebes alguna de las 3 mejores alternativas a GTA para Android, en caso de que el juego se siga cerrando solo claro está. Recuerda que, si experimentas otro inconveniente al momento de jugar, puedes dejarnos un mensaje para que podamos ayudarte a solucionarlo.