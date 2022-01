Hasta hace poco, parecía que las tablets Android no interesaban a Google. Pero ahora que los grandes fabricantes están apostando fuerte por este mercado, la gran G está decidida a llevar la experiencia Android en tablets al siguiente nivel. Después de 10 años sin adaptar una versión de Android a las tablets, este año lanzarán Android 12L y adelantaron que están trabajando en el siguiente gran salto de las tablets Android.

La compañía fundó el año pasado una nueva iniciativa llamada «Android Tablets» para ello, de la cual forma parte uno de los cofundadores de Android. Ahora, ha aparecido una oferta de trabajo de Google para el cargo «director de ingeniería senior con experiencia en aplicaciones para tablets Android» donde hablan de forma general del futuro de Android para tablets.

Google cree que las tablets Android son el futuro

En la oferta de trabajo, Google dice que están trabajando en el «próximo capítulo de la informática» que satisfará la demanda cada vez más creciente por tablets potentes y capaces. Este nuevo «Android para tablets» tendrá una compatibilidad sin fisuras con todas las plataformas y experiencias de Google, lo cual permitirá ofrecer nuevas y mejores formas de ser productivo y creativo.

Otra oferta señala que «Android Tablets» es una nueva división dentro de Google que está trabajando estrechamente con los fabricantes de tablets Android, así como con los desarrolladores de aplicaciones, para idear maneras de mejorar la experiencia en estos dispositivos.

Uno de los integrantes más ilustres de la división «Android Tablets» de Google es Rich Miner (cofundador de Android) que vuelve a trabajar en el sistema operativo que ayudó a dar a luz tras su paso por la empresa GV de Alphabet y el proyecto educacional de Google de 2016. Desde que regresó a la empresa (en marzo de 2021), el equipo ha lanzado los launchers Kids Space y Entertainment Space para tablets Android.

¿Y Google no lanzará su propia tablet Android? De momento, no hay rumores sobre ello. Solo se rumorea que la compañía fabricará un Chromebook con el chip Google Tensor en 2023. Sin embargo, no nos extrañaría que Google lance una tablet Pixel en el futuro si su nuevo Android para tablets logra una gran recepción por parte de los usuarios.

Fuente | 9to5Google