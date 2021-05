El mercado de las tablets, al menos en Android, parecía estar muerto hasta que llegó la pandemia. Y es que con el auge del trabajo remoto, videollamadas y también por el distanciamiento social muchas personas se vieron obligadas a buscar gadgets con los que trabajar y relacionarse con mayor comodidad. Y además de los chromebooks las tablets son una excelente opción para ello.

Sin embargo, desde hace tiempo muy pocos fabricantes en Android se han dedicado a seguir sacando nuevos modelos de tablets, entre ellos Samsung es quizás el único fabricante que verdaderamente vale la pena mencionar. Irónicamente, Apple domina desde hace mucho tiempo este mercado y sigue creciendo gracias a sus nuevos lanzamientos como la iPad Pro de 2021, que promete un salto evolutivo radical con el procesador M1.

Por eso mismo, Google se está poniendo las pilas y recientemente ha empezado sacando una nueva app pensada para las tablets, a la que han bautizado como Entertainment Space.

¿Para qué sirve Entertainment Space?

Entertainment Space es un centro de entretenimiento muy parecido a lo que ya hemos visto con Kids Space pero enfocado en el entretenimiento para adultos. Como es de esperar, esta app agrupa de forma organizada todo el contenido multimedia de otras fuentes, incluyendo vídeos de YouTube o programas de TV y películas.

Y eso no es todo, Entertainment Space también organiza en el hub contenido sobre videojuegos y libros, para que en ningún momento necesites salir de la app. Sin dudas una opción muy útil para ahorrar tiempo cuando buscas distracción.

La disponibilidad de Entertainment Space

Entertainment Space no estará disponible para todo el público, en principio solo podrán usarla quienes compren las tablets comercializadas por Walmart. Eventualmente, ya para finales de año, Entertainment Space estará disponible para otras marcas como Lenovo o Sharp.

No es que nos caiga por sorpresa esta noticia, al menos no del todo, debido a que Google no cuenta con una línea de tablets propias con las que promocionar su nuevo software. Sin embargo, sí genera curiosidad y un poco de decepción que tablets tan interesantes como las presentadas por Samsung no tengan el papel protagónico que deberían tener en el ecosistema de Android para tablets. Aun así, esperamos que más temprano que tarde Entertainment Space logre llegar a más usuarios.

