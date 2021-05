Si recibiste un mensaje en Facebook un tanto intimidatorio en donde una tal Keila te obliga a reenviarlo a tus contactos, te recomendamos que no le prestes demasiada atención. Este mensaje no es más ni menos que una historia de terror totalmente falsa que tiene como objetivo asustar a las personas.

Lo bueno, dentro de lo molesto que es recibir este tipo de mensajes, es que el viral de Keila no es ningún tipo de estafa ni nada parecido. Dentro del mensaje no se pide dinero, como así tampoco entrar en un enlace sospechoso. Eso sí, se pide que el mismo sea reenviado, algo que podría llegar a molestar y mucho a tus amigos (en caso de que lo reenvíes).

¿Qué le pasó a Keila?

Según lo que podemos leer en el mensaje que está siendo reenviado por miles de personas en Facebook, a Keila la asesinaron de muy pequeña, algo que no tiene sentido porque sería ella misma quién comenzó esta cadena de mensajes dentro de la red social. El mensaje en cuestión, comienza de la siguiente manera: “Hola, me llamo Keila, y tengo 14 años, bueno tenía. Si has empezado a leer esto, no lo ignores o te pasará algo… he muerto en una trágica muerte, el día 10 de diciembre a las 11:10 PM. Mi padre a los 8 años se cansó de mí, y me apuñaló por detrás, después me cortó en trocitos…”

A medida que seguimos leyendo el mensaje, la supuesta Keila advierte a todo aquel que lo lea lo siguiente: “NO CREAS QUE ESTO ES UNA SIMPLE BROMA! Porque… No lo es… Hoy cumplí 14 años, y quería pasarte mi miedo a ti… NELSÓN un niño de 10 años también creyó que era una broma, e ignoro el mensaje. Al día SIGUIENTE Nelson fue encontrado debajo de la cama, sin cara y encima de un charco de sangre… Paula otra niña muy feliz y agradable también recibió este mensaje, & trato de reenviarlo, pero se dio cuenta de que no tenía los 25 contactos suficientes que hacían falta. Pobre paula, al cabo de horas, desapareció, y en unas semanas fue encontrada en una finca, lo que quedaba de ella, sus huesos”.

Una historia que estremece a todo aquel que la lea

Si creías que el viral de Facebook terminaba ahí, estás muy equivocado, pues en el mensaje se sigue alentando a que todas las personas que lo reciban realicen lo que te mencionamos a continuación: “Mándalo a 25 contactos, si ni quieres ver lo que vieron ellas & que te pase. Busca esta HISTORIA en “internet” para que veas que no es broma. Verás las trágicas muertes de todos los niñ@s. Esta noche si no lo reenvías, dormiré contigo. Sentirás escalofríos. Sentirás que te tocan y observan. Envíalo ya, solo tienes 15 min, o a las 11:10 empezarás a oír ruidos en tu casa. Verás Sombras extrañas en tus sueños… No vale enviármelo de nuevo sorry, Pero me lo mandaron”.

Para poder asustar aún más a los usuarios registrados en Facebook que reciben el mensaje, el viral continúa intimidando con las siguientes palabras: “Hola, aunque no lo creas, este es el mensaje que todos quieren leer, pero solo tú lo vas a ver en estos minutos… Nunca se sabe cuándo te van a estar mirando, desde el vecino espiándote hasta un encuentro horroroso, si no me crees te contaré la historia. Una niña de 11 años llamada Laura abrió este mensaje, pero le dio pereza leerlo. Entonces lo elimino, pero no se dio cuenta de que este mensaje era la salvación de su muerte. Ese mismo día, ella era la única que quedaba despierta en la casa, y eran las 11:03 PM. Laura, como si nada se fue a acostar, prendió la TV. Y en un canal decía: SI TÚ QUIERES TU VIDA TE ARREPENTIRÁS NO VISTE EL TIEMPO, Y AHORA TU MISMA LO PAGARÁS…”

A nadie le ha pasado nada, Keila es tan solo una historia de terror

A pesar de que el mensaje viral de Keila no tiene sentido alguno, la persona que creó esta “historia de terror” piensa que muchos la creerán, pues dentro del mensaje también se pueden leer las siguientes palabras: “En ese mismo instante, se fue la luz, pero solo una cosa servía, el reloj de electricidad que anunciaba las 11:05 PM. Cuando miró el reloj, miró a la ventana y vio algo espantoso y Laura se puso a chillar. Sus padres fueron corriendo a la habitación y vieron a su hija muerta en el piso por una cuchillada en el corazón. Había sangre en toda la habitación. Otro niño de 10 años Tiazo se tomó este mensaje a broma y lo elimino esa misma noche Tiazo apareció decapitado en el salón de su casa SI NO QUIERES QUE TE OCURRA LO MISMO NO TE TOMES EL MENSAJE A BROMA Y ENVIÁSELO A TODOS TUS CONTACTOS”

Y, como si de la cereza del postre se tratase, el mensaje sobre lo que le sucedió a Keila termina con las siguientes frases “¿YA TE DISTE CUENTA QUÉ ERA LO QUE HABÍA VISTO LAURA?? SI NO QUIERES REPETIR LA MISMA HISTORIA DE ENVÍA ESTE MENSAJE A: 1 PERSONA: TE ASEGURO QUE VERAS LO QUE VIO LAURA… 5 PERSONAS: LA HISTORIA DE LAURA LE PASARA A ALGUIEN DE TU FAMILIA. 10 PERSONAS: CUANDO CREZCAS, LA HISTORIA LA VIVIRÁN TUS HIJOS… SI ES QUE SOBREVIVES, CLARO… 15 PERSONAS: AL MENOS A NINGUNO DE TUS FAMILIARES LES PASARA, PERO A TUS AMIGOS O A TU NOVI@, SÍ. 2O PERSONAS: NUNCA TE PASARA ESTA HISTORIA Y NO LA VOLVERÁS A OÍR. AMENOS DE QUE TE QUIERAN HACER SUFRIR… SI NO ME CREES, SUFRIRÁS. ¡Y SI LO ABRISTE Y NO TIENES SUFICIENTES CONTACTOS TE FASTIDIASTE!! ESTA HISTORIA ESTÁ BASADA EN UN HECHO REAL este símbolo tendrá algo que ver en tu MUERTE”.

Sin mucho más que añadir al respecto, si recibes este mensaje en Facebook Messenger, te recomendamos que lo desestimes. Al igual que el resto de los virales que se pueden encontrar en la red social, como por ejemplo el que confirma que tus fotos y publicaciones de Facebook dejarán de ser privadas, son totalmente falsos.