Hemos llegado al punto donde tenemos cuentas en tantos sitios que se nos hace difícil recordar qué contraseña usamos para cada una. Y al ser Facebook la primera red social donde registramos muchos, es normal que olvidemos qué contraseña usamos hace años para crearnos la cuenta. Si te está pasando esto, no te preocupes porque existe una manera de saber tu contraseña de Facebook desde el móvil.

El método que te mostraremos no requiere que cambies o restablezcas tu contraseña actual de Facebook. Solo necesitarás el método actual de desbloqueo de tu teléfono Android (la huella, el PIN, el patrón o lo que sea que uses). No perdamos más tiempo y sigue los pasos mostrados a continuación para recordar tu contraseña.

El único método que funciona: ver tu contraseña de Facebook desde el administrador de contraseñas de Google

Lastimosamente, no hay otra forma de saber tu contraseña de Facebook sin cambiarla que usando el gestor de contraseñas de Google. Y créeme que he probado un montón de diferentes métodos, pero este sigue siendo el único que funciona realmente porque la mayoría de personas usan este gestor (aun sin saberlo) y Facebook no ofrece una opción para ver la contraseña.

Estos son los pasos a seguir para revelar tu contraseña de Facebook en Android:

Abre Chrome en tu Android.

en tu Android. Presiona los tres puntos de la esquina superior derecha.

de la esquina superior derecha. Selecciona Configuración .

. Toca en Administrador o Gestor de contraseñas de Google .

. Busca Facebook entre las opciones y selecciónalo.

entre las opciones y selecciónalo. Pon tu huella o PIN para desbloquear el acceso a la contraseña.

para desbloquear el acceso a la contraseña. Finalmente, toca el icono del ojo para revelar tu contraseña de Facebook.

¡Ya está! Así puedes saber cuál es tu contraseña de Facebook en caso de que se te haya olvidado y no quieras cambiarla.

¿Y qué hago si mi contraseña de Facebook no la tengo guardada en Google?

En ese caso, puedes buscar la contraseña en otro gestor que utilices, como Samsung Pass o Proton Pass. Pero si no recuerdas haber usado nunca un administrador de contraseñas para guardar tus credenciales de Facebook, me temo que no te queda de otra que cambiar la contraseña de Facebook en Android, ya que no hay otro método para mostrar tu contraseña en la red social que funcione. Y esta vez anota la contraseña en un lugar donde puedas recordarla.

¿Facebook te puede mostrar la contraseña sin cambiarla?

No, tal como lo explica la propia Facebook en su página de ayuda oficial, la red social no permite ver la contraseña actual de tu cuenta por razones de seguridad. Si ingresas en Facebook y vas a Configuración y privacidad > Configuración > Centro de cuentas > Contraseña y seguridad solo podrás cambiar la contraseña y para eso la app te pedirá que escribas tu contraseña actual (no la mostrará).

Facebook únicamente permite cambiar o restablecer la contraseña, pero no mostrarla. Es una medida de seguridad para evitar que alguien coja tu teléfono y obtenga tu contraseña sin que te des cuenta. Por tanto, solamente puedes ver tu contraseña de Facebook en Android sin cambiarla desde el gestor de contraseñas de Google.