¿Qué pasa si te decimos que puedes tener un reloj inteligente capaz de hacer lo mismo que tu móvil e incluso tomar fotos? Esto es justo lo que los smartwatches de Kospet son; pero su nuevo modelo, el Prime 2, parece que irá más allá y ofrecerá una vista en tercera persona genial.

El nuevo Kospet Prime 2, además de autónomo, llegaría con una cámara giratoria de 16 MP gracias a un sensor Sony IMX214. ¿Imaginas las posibilidades?

El Kospet Prime 2 será un reloj inteligente capaz de sustituir a tu móvil para todo

El concepto de tener un smartwatch capaz de hacer lo mismo que tu móvil no es nuevo para Kospet. No obstante, parece que la compañía siempre quiere más, y esta vez se enfocarán en ofrecer mucha potencia.

Según la última información que manejamos, el nuevo flagship de Kospet tendrá como procesador un MediaTek Helio P22 de ocho núcleos. Pero eso no es lo único, ya que el Kospet Prime 2 también equiparía 4 GB de RAM y un almacenamiento de 64 GB. Estas son cosas que incluso algunos móviles hoy en día no tienen, lo que te da una idea del gran trabajo de Kospet.

Todo apunta a que será así, pero ¿qué sucede cuando juntas todo eso? Pues que obtienes un smartwatch súper potente, con el que incluso podrás jugar y hasta ver Netflix. ¿Jugar en un reloj? Sí, el Kospet Prime 2 tendrá potencia para eso y más, porque siguiendo la línea de sus predecesores, debería llegar con Android.

¿No será con Wear OS? No, porque Kospet quiere que vivas la experiencia Android completa, y no solo un teaser. Así, podrás disfrutar de todas tus aplicaciones favoritas sin problemas, directamente desde la Play Store, y no solo de una pequeña lista de apps adaptadas.

El Prime 2 de Kospet tendrá una cámara giratoria para que te hagas selfies con tus amigos

Si todo lo anterior te pareció genial, entonces con lo siguiente alucinarás. Según los datos y filtraciones, resulta que el Kospet Prime 2 llegará con una cámara giratoria. Casi ningún reloj inteligente tiene cámara, pero que además sea giratoria es una idea fenomenal y muy creativa.

¿Quieres tomarte un selfie con tus amigos o solo? Podrás girar el módulo de cámara del Kospet Prime 2 hacia ti y listo. ¿Necesitas hacerle una foto a un paisaje o alguien más? Coloca la cámara en la posición que necesites y listo. Además, el Prime 2 incluiría una pequeña muesca para que guardes el sensor y no sobresalga ni moleste cuando no lo uses.

Pero ojo, que no hemos hablado de su construcción interna. La cámara giratoria del Kospet Prime 2 tendrá una calidad alucinante, ya que montará el sensor fotográfico Sony Exmor RS IMX214. Este sensor es muy común en los smartphones debido a su gran rendimiento, incluso en condiciones adversas, y además captura imágenes de 16 MP. Es una locura que suena genial.

¿Cuándo se lanzará el nuevo Kospet Prime 2?

Aún no sabemos la fecha oficial de lanzamiento, pero las filtraciones señalan que este nuevo reloj llegaría a mediados de agosto. Esperemos que sea cierto, porque ya estamos ansiosos por conocer completamente el Prime 2, el nuevo smartwatch flagship de Kospet. ¿Y el precio? También seguimos a la espera de la confirmación oficial, pero como todos los relojes de la compañía, el Kospet Prime 2 seguro que tendrá un precio excelente.

Si quieres un smartwatch de la marca pero no puedes esperar, el Kospet Prime sigue a la venta. Fue pionero en su día, siendo el primer smartwatch con reconocimiento facial.