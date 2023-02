Aunque existen otras alternativas para jugar en la nube, sin duda GeForce Now es la reina de este nicho. La plataforma de Nvidia cuenta con una gran popularidad, su suscripción permite jugar a una calidad sin igual y su catálogo es bastante extenso.

Sin embargo, parece que Nvidia no está satisfecha con todo esto y siguen buscando nuevas opciones para ir más allá. ¿Lo último? Llegar a un acuerdo con Microsoft para que los juegos de Xbox en PC también se puedan jugar en GeForce Now (incluyendo Android).

Los juegos de Xbox para PC, así como Call of Duty, World of Warcraft, Diablo y más llegarán a GeForce Now en breve

En una conferencia de prensa realizada en Bruselas, el vicepresidente de Microsoft, Brad Smith, anunció una noticia que seguro te encantará: la compañía llevará sus juegos de Xbox disponibles en PC al servicio de juegos en la nube GeForce Now de Nvidia. Además, reveló que los juegos de Activision Blizzard también estarán disponibles en esta plataforma si la adquisición por parte de Microsoft se completa.

Smith detalló que el acuerdo entre Nvidia y Microsoft tendrá una duración inicial de 10 años, pero solamente incluye derechos de transmisión. ¿Qué significa esto? Para poder jugar los títulos de Microsoft en GeForce Now primero tendrás que comprarlos individualmente, no bastará con estar suscrito al servicio.

El vicepresidente detalló que Microsoft se compromete a que los juegos estén disponibles para jugarse en streaming, independientemente del método de adquisición. Es decir, no importa si compras Call of Duty (u otro) en la Microsoft Store, Epic Games Store, Steam, en físico o como sea. Una vez tengas tu copia, podrás jugar tu título favorito en GeForce Now.

Por otra parte, el equipo de The Verge se comunicó con Phil Eisler (vicepresidente de Nvidia) para ampliar un poco más la información. Eisler reveló que el acuerdo incluye un compromiso adicional por parte de Microsoft: los títulos deberán estar disponibles en GeForce Now el mismo día o muy cerca de la fecha de lanzamiento en ordenadores.

Además, el acuerdo es efectivo de inmediato, así que los juegos de Xbox para PC deberían aterrizar en Nvidia GeForce Now durante las próximas semanas. Por supuesto, esto incluye el juego en streaming desde todas las plataformas compatibles con el servicio: Windows, macOS, Android, ChromeOS, Android TV, iOS y Android Automotive (en un futuro).

¿Por qué Microsoft está acordando con Nvidia si tienen su propio servicio? La compra de Activison Blizzard es clave

Ahora bien, tras leer esta noticia, es probable que te queden algunas dudas en el aire: ¿por qué Microsoft está acordando con Nvidia que sus juegos puedan transmitirse a través de GeForce Now? ¿Dónde queda Xbox Game Pass en este tema si es rival directo del servicio de Nvidia?

Sobre lo último, ni Brad Smith ni Phil Eisler mencionaron nada al respecto. Sin embargo, es de esperar que los juegos también estén en la nube de Microsoft, incluyendo los de Activision Blizzard si la compra se concreta.

No obstante, la clave de todo este acuerdo está justamente en esta última compañía. Por si no lo sabes, desde hace algunos meses Microsoft está buscando adquirir Activision Blizzard, el estudio detrás de juegos como Call of Duty, Warcraft, Diablo y más. Sin embargo, la Comisión Federal de Comercio (FTC) de Estados Unidos no está de acuerdo con esto y decidieron demandar a Microsoft para bloquear la transacción porque podría afectar a la competencia.

A la fecha todavía no hay solución a este embrollo, pero Microsoft ha decidido demostrar que su compra no tiene por qué interferir con la competencia. ¿Cómo están demostrando esto? Buscando aliados en la industria.

Lo de Nvidia y GeForce Now es una muestra ello, pues la misma compañía ya explicó en un comunicado que: «Nividia ofrece todo su apoyo a Microsoft para la aprobación de la adquisición [de Actividion Bllizzard] ante los entes regulatorios».

Horas antes, también se reveló que Microsoft llegó a un acuerdo de 10 años con Nintendo para llevar Call of Duty a sus consolas. Este juego tiene un montón de años sin ver la luz en los dispositivos de la gran N, así que es algo muy positivo.

A Sony también se le presentó el mismo acuerdo, pero la compañía nipona no lo ha firmado. Al fin y al cabo, PlayStation es una de las marcas que se opone a la compra de Activision Blizzard.

¿Le bastará a Microsoft esta jugada para que no les prohíban la compra de Activision Blizzard? En las próximas semanas lo sabremos.