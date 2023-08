La IA de Snapchat se vuelve loca publica historias sin permiso de nadie

Desde que empezó la fiebre por las inteligencias artificiales a finales del año pasado (con las primeras versiones de ChatGPT y DALL-E), una parte de la población no se ha mostrado del todo optimista con estas tecnologías. Expertos de todo el mundo han pedido detener el desarrollo de las IA por sus peligros potenciales e incluso algunos han llegado a decir que pueden llegar a ser peores que el cambio climático.

Y aunque la realidad es que estamos bastante lejos de una hipotética «Rebelión de las máquinas», cada tanto surgen noticias que nos hacen dudar un poco sobre la inocuidad de las IA. Hace poco se reveló que ChatGPT-4 ya tiene su propio idioma secreto y ahora la inteligencia artificial de Snapchat está haciendo cosas en contra de la voluntad de sus usuarios.

Así es, la IA de Snapchat está publicando historias por su propia cuenta sin el permiso de los usuarios… ¿Es este acaso un signo de que la inteligencia artificial cobró conciencia? No, es solo un error técnico que ya está siendo solucionado por el equipo de Snapchat.

A mediados de febrero de este año, Snapchat lanzó My AI, una inteligencia artificial basada en ChatGPT que solo está disponible para los usuarios que pagan la suscripción de la plataforma: Snapchat+. Y, de momento, esta IA tiene la capacidad de responder preguntas, enviar mensajes y generar fondos de perfil. Sin embargo, desde hace unos días muchos usuarios han estado reportando un curioso error de la IA que hizo que muchos pensaran que estaba cobrando vida.

Did Snapchat Ai just add a picture of my wall/ceiling to their Snapchat story?

Snapchat AI – Left

My wall/ceiling- Right pic.twitter.com/bh8I3Aiwun

— Matt Esparza (@matthewesp) August 16, 2023