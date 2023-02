Ya está claro que las inteligencias artificiales han llegado para quedarse, seguir creciendo y mejorando, como lo han hecho otros fenómenos del Internet, como las redes sociales, por ejemplo. El día de hoy queremos hablarte de un caso en el que estos dos elementos se fusionan y es que Snapchat ha optado por agregar a ChatGPT dentro de Snapchat+.

Así es, ya vimos cómo compañías como Meta están empezando a invertir más en las inteligencias artificiales y ahora es Snapchat quien ha decidido entrar en este mundo. Si quieres saber más sobre esta nueva función que te permite añadir ChatGPT a tu Snapchat+, no dejes de leer este artículo.

Say hi to My AI 👻 pic.twitter.com/mZW0TNEuJj

— Snapchat (@Snapchat) February 27, 2023