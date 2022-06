Muchas plataformas están experimentando con servicios basados ​​en suscripción para obtener más ingresos. Anteriormente, Telegram había anunciado el lanzamiento de Telegram Prémium un dónde, si pagas la suscripción, podrás tener acceso a funciones exclusivas. Ahora, Snapchat decidió unirse al grupo con el lanzamiento de Snapchat+.

Funciones de Snapchat+ y precio

Snapchat+ cuenta con varias funciones nuevas. En esta versión podrás saber quién ha vuelto a ver tus historias, tendrás la opción de cambiar el icono de la aplicación, fijar a alguien como mejor amigo dentro de la sección de chat, entre otras funciones exclusivas, experimentales y de prelanzamiento. En cuanto al precio, podrás tener acceso a todas estas funciones por 3,99 euros al mes.

Pero, lastimosamente, si tenías pensado pagar esta versión solo para deshacerte de los anuncios, déjame infórmate que pagando esta suscripción no podrás hacerlo. Las personas con Snapchat+ no contarán con la opción de desactivar los anuncios de la app.

Probablemente, esa decisión de no eliminar los anuncios la hayan tomado debido a que la compañía no alcanzó los objetivos de ingresos. Si bien Snapchat tuvo números de crecimiento en el primer trimestre de 2022, en mayo, la compañía expresó que no alcanzará sus objetivos de ingresos para el segundo trimestre de 2022.

¿Dónde está disponible Snapchat+?

Snapchat+ está disponible en los Estados Unidos, Canadá, el Reino Unido, Francia, Alemania, Australia, Nueva Zelanda, Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos y se espera que agreguen más países en los próximos meses.

¿Pagarías esta suscripción de Snapchat+? Y si eres usuario fiel de Snapchat, de seguro te interesará ¿cómo encontrar el filtro de Snapchat que te hace dar volteretas?.