La novela de Huawei en el mercado de móviles continúa y un rumor afirma que una nueva negociación podría estar a la vuelta de la esquina. Huawei podría vender los Mate y P series a otra compañía para salvar sus nombres y que no desaparezcan, pero se quedaría sin flagships. ¿Será cierto esto?

Huawei desmiente el rumor de venta de sus flagships

Reuters publicó hace poco un artículo en el que dos fuentes cercanas a Huawei aseguraban que el gigante chino estaría en conversaciones para vender sus principales familias de móviles. Según apuntan, Huawei vendería sus series P y Mate por dos motivos: primero, porque no están recibiendo suficientes chips y otras piezas importantes para la fabricación debido al veto de EE. UU.; y segundo, porque no quieren que sus marcas desaparezcan del mercado.

Una de las fuentes también comenta que la compañía compradora estaría respaldada por el gobierno de Shangai. No obstante, las autoridades aseguraron que no saben nada al respecto, pero no dieron ninguna otra declaración.

Reuters apunta que la negociación seguiría en fase temprana, por lo que Huawei no habría tomado una decisión todavía. Aun así, el primer contacto pudo haberse realizado en septiembre de 2020. No obstante, la compañía decidió desmentir todo esto a través de un comunicado que expresa lo siguiente:

“Huawei se ha enterado de que circulan rumores infundados sobre la posible venta de nuestras marcas insignia de teléfonos inteligentes. Estos rumores no tienen ningún mérito, Huawei no tiene ese plan. Seguimos totalmente comprometidos con nuestro negocio de teléfonos inteligentes y continuaremos ofreciendo productos y experiencias líderes para los consumidores de todo el mundo”.

Así, el tema parece quedar zanjado, aunque el tiempo dirá si realmente esta negociación existe o no. Lo que sí es cierto es que Honor reanudó conversaciones con empresas estadounidenses como Qualcomm, Intel, AMD y otras más. Así, al menos por ese lado la cosa pinta bastante bien y como una decisión más que correcta.

Aun con eso, este rumor es un caso muy bueno para analizar, porque ¿qué beneficio tendría para Huawei vender sus Mate y P Series?

¿Sería lógico que Huawei venda sus Mate y P Series a otra compañía? No lo creemos

Aunque recientemente Huawei vendió Honor a un conglomerado de empresas chinas para salvar la marca comercial, esta nueva venta no es comparable con aquella. Lo primero es recordar que Honor era una submarca de Huawei antes de venderla, así que salir de ella no era algo tan grave.

Además, esta venta tiene múltiples beneficios: Huawei se quitó el peso de mantener vivas dos marcas vetadas, recibieron dinero que puede ser utilizado para otras cosas y además salvaron una marca comercial importante. Esto último tiene aparte un posible trasfondo, que más adelante Huawei podría recomprar Honor si lo desean y si el veto americano cesa.

En cambio, que Huawei venda sus principales familias de móviles es un camino totalmente diferente. Primero, porque las series P y Mate aportaron más de 37 mil millones de euros en ventas a las arcas de Huawei entre el Q3 de 2012 y el Q3 de 2020, según la consultora IDC.

Esta es una cifra importante en sí misma, pero también hay que recordar que estas dos familias son: las que aportan el grueso de los ingresos de la división móvil de Huawei, son de los mejores móviles del mercado actualmente y también son fundamentales de cara a la popularización de HarmonyOS.

Que huawei venda sus Flagships no le Aseguraría recuperar los servicios móviles de GOogle (GMS)

Aparte, que Huawei se quede únicamente con sus móviles en las gamas media y baja no parece algo especialmente atractivo. Todo el dinero y tiempo invertido en I+D para los Mate y P Series no habría valido de nada.

También hay que recordar que Huawei es una de las empresas tecnológicas más grandes del mundo (si no la que más). Su división móvil, aunque es la segunda compañía más importante del mercado, está lejos de ser el principal negocio de Huawei. El resto tranquilamente podría sostener esa división sin mayor problema. ¿Por qué decidieron salir de Honor entonces? Ya lo dijimos, porque era una submarca.

Y por último, que Huawei venda la marca comercial de sus principales móviles a otra compañía podría ser fatídico. ¿Por qué lo creemos? Porque podría ser interpretado como una clara muestra de debilidad por parte de Huawei hacia Google y Estados Unidos. Y una vez más, no habría valido de nada retar a todo el mercado creando HarmonyOS como una alternativa a Android.

¿Piensas similar a nosotros respecto a esto? ¿Crees prudente que Huawei venda sus Mate y P Series a otra compañía?

Fuente | Reuters