Competir en el mercado de smartphones hoy en día no es una tarea fácil. La mayoría de ventas se las lleva Apple y Samsung y al resto de fabricantes no les queda de otra que innovar en algún aspecto, como lo ha hecho Xiaomi con la famosa relación calidad-precio o Nothing con el atrevido diseño del Phone (1), para lograr destacar. Algunos han apostado por diseñar sus propios procesadores para aportar una característica única y diferencial a sus móviles, como lo ha venido haciendo Google y OPPO, aunque este último ya se rindió.

Ahora, un nuevo fabricante de móviles se suma a la tendencia de crear sus propios procesadores para móviles. De acuerdo al medio SCMP, Honor (antigua sub-marca de Huawei) ha creado una filial dedicada al diseño de chips con un capital registrado de 100 millones de yuanes (14 millones de dólares). Esta nueva empresa de Honor también se encargará de la venta y los servicios relacionados con el diseño de chips, así como del desarrollo de software de aplicaciones de inteligencia artificial (IA), según la información pública.

Honor ya tiene una empresa para diseñar sus propios procesadores para móviles

Esta nueva filial de Honor ha sido bautizada como «Shanghai Honor Intelligent Technology Development Co» y la compañía aseguró que se convertirá en uno de sus cinco centros de investigación en China, centrado en la investigación y el desarrollo de software básico, algoritmos gráficos, comunicaciones y fotografía. Eso sí, Honor de momento no ha confirmado que esta filial desarrollará un chip o procesador para sus móviles, pero si tomamos todo en consideración, está claro que lo más probable es que esto ocurra.

Y es que, la creación de sus propios chips para móviles, sin dudas les dará una gran ventaja frente a los competidores al tener la posibilidad de integrar más profundamente el hardware con el software de sus dispositivos. No olvidemos que uno de los atributos más destacados de los móviles de Apple y Google es el gran rendimiento de sus cámaras que han conseguido gracias al diseño de sus propios chips junto con el desarrollo de sus propios algoritmos de fotografía.

Vale la pena aclarar que Honor ya ha lanzado un chip propio para sus móviles. El Honor C1 se anunció el pasado mes de marzo y es un chip de comunicación de radio frecuencia destinado a mejorar la conectividad 5G. Sin embargo, con la creación de esta nueva filial, se espera que Honor diseñe chips más complejos o SoC (sistema en un chip, por sus siglas en inglés) que sean los cerebros de sus móviles más potentes. Eso sí, para ello, Honor tendrá que establecer colaboraciones con fabricantes de semiconductores como Qualcomm y MediaTek.