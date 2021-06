La gráfica que AMD ha estado desarrollando para el nuevo procesador gama alta de Samsung se retrasa un mes más. Pero este retraso no es motivo para preocuparse, lo cierto es que este ha sido el año de los microprocesadores, tanto en móviles como en ordenadores.

Irónicamente, el mundo está pasando por una crisis debido a la escasez de chips, lo que no ha detenido la innovación en dicho sector. Samsung es una de las empresas que más ha dado de qué hablar este año por su alianza con AMD, y promete un salto impresionante en el rendimiento de sus procesadores, uno que lo pondrá a la par incluso con el chip M1 de Apple. Entonces, ¿qué ha pasado?

Exclusive:Samsung×AMD GPU was originally scheduled to be released in June, but now it has been postponed to July, when we will know the performance of AMD GPU on Exynos and other details. pic.twitter.com/GM6W8l3EKY

— Ice universe (@UniverseIce) June 20, 2021