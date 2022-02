Google sigue adelante con sus planes de llevar WorkSpace a más usuarios empresariales, pero sabe que una buena parte de ellos no dará el salto a la versión de pago fácilmente. Por ello anunciaron que desde hoy esta suite de aplicaciones integradas de productividad cuenta con un nuevo plan: Google Workspace ahora es gratis, pero sin Gmail. ¿Cómo funciona este nuevo tipo de suscripción?

Workspace Essentials Starte Edition, todo lo que debes saber sobre el nuevo plan gratis de Google

Desde el cambio de nombre de G Suite a Workspace, Google mantuvo el acceso gratuito a sus usuarios, pero con pequeñas limitaciones como los 15 GB de almacenamiento compartido entre sus apps. Esto dejará de ser así muy pronto, porque Google tiene otros planes para su ecosistema de apps. ¿Significa esto que un usuario no podrá usar Workspace gratis de ahora en adelante? Sí y no, porque Google mantendrá el acceso gratis, pero con matices importantes gracias a su nueva suscripción.

Google anunció el lanzamiento de Workspace Essentials Starter Edition, un plan que permite a los usuarios disfrutar de distintas herramientas gratis y sin restricciones de prueba. La suscripción incluye acceso a Google Docs, Slides, Chat, Sheets, Drive y Meet, así como la posibilidad de trabajar en simultáneo con equipos de hasta 25 personas (aunque podrás registrar cualquier cantidad de dispositivos). También se incluyen todas las características de seguridad y encriptación con las que cuentan estas aplicaciones, pero hay un detalle relevante que no te gustará.

Este nuevo plan no incluye Gmail, una aplicación de productividad importantísima para muchos. ¿Qué impacto genera esto? Uno bastante fuerte, porque no podrás acceder a Workspace Essentials Starter con tu cuenta personal de Google. Por el contrario, tendrás que usar un correo empresarial que ya exista y esté registrado en Workspace o la versión heredada de G Suite, aunque no pagues nada. ¿Por qué Google toma esta decisión?

Google quiere que los usuarios migren a suscripciones de pago en Workspace

Una noticia como esta seguro te cae como un balde de agua, pero Google recordó que Workspace es un ecosistema pensado para el sector empresarial. Además, hace un par de días la compañía anunció que retiraría las suscripciones gratis asociadas a los antiguos servicios de G Suite (predecesora de Workspace), pues esta plataforma desaparecerá del todo a partir del 1 de julio.

Por otra parte, Google explicó que este movimiento permitirá a muchos usuarios seguir utilizando herramientas básicas, algo que tiende a ser suficiente según su criterio. No obstante, en lo particular nos parece que este nuevo plan no cubre el vacío que dejará la suscripción gratis que hasta ahora existía.

Por último, Google detalló que la implementación de Workspace Essentials Stater se hará progresivamente durante las próximas semanas y podría no estar disponible en algunas regiones hasta mediados de febrero.

¿Crees que este nuevo plan de Google es una decisión acertada? ¿Estarías dispuesto a pagar un plan mejor (como Business Starter) para usar Workspace? Te esperamos en la caja de comentarios.