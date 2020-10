Una de las grandes sorpresas del último evento Made by Google, además de la presentación de los Pixel 5 y Pixel 4a 5G, fue el nuevo Chromecast. Más que nada, porque este gadget cuenta con Google TV como sistema operativo. Pero, ¿qué es lo que pasa con Android TV?

Cabe destacar que Google TV realmente fue presentado en 2010 como el sistema operativo para televisores inteligentes de la gran G. Más tarde, en 2014 llegó Android TV para sucederle y que la compañía aumentase su presencia en el sector de las Smart TV.

Ha sido la propia empresa la que ha confirmado a través de su blog oficial que las primeras Smart TV con Google TV llegarán al mercado en 2021 de la mano de Sony y otros socios del fabricante americano.

Está claro que a Google no le gusta que se asocie la marca Android a tantos dispositivos. El primer cambio lo vimos en su tienda de aplicaciones, que pasó de llamarse Android Market a Google Play Store.

Otro ejemplo, lo tenemos en Android Wear, el sistema operativo para wearables y que pasó a llamarse Wear OS. Y más pronto que tarde le tocará el turno a Android TV. Eso sí, hay que tener en cuenta que esta no es la única razón por la que su sistema cambie de nombre: Google TV traerá algunas novedades muy interesantes.

Uno de los problemas de Android TV es que no es de código abierto. De esta manera, los fabricantes que apuestan por este sistema operativo pueden añadir su propia interfaz, un claro ejemplo lo tenemos en PatchWall de Xiaomi, pero cuenta con una serie de limitaciones.

Con la llegada de Google TV, cambiarán las reglas del juego, ya que los fabricantes podrán agregar muchas más funcionalidades. Y luego hay otro tema muy destacable: la esperada llegada de Google Stadia.

Cuando presentaron su servicio de juego en streaming, la compañía tenía la intención de que Stadia llegase a Android TV. Pero los diferentes problemas que se han ido encontrando para adaptar su plataforma a este sistema operativo han retrasado el lanzamiento.

Support for Stadia will be coming in the first half of 2021.

— Stadia (@GoogleStadia) September 30, 2020