Si bien Google Play oculta por defecto las apps que no están disponibles en tu país o que no funcionan en tu dispositivo, de igual forma es posible llegar a aplicaciones en la tienda que no son compatibles con tu móvil. Cuando eso sucede, la Play Store simplemente te impide descargarlas sin darte ninguna explicación al respecto. Pues bien, eso está a punto de cambiar.

A partir de la versión 30.6.16-21 de la app de Google Play, la tienda tiene una sección llamada «Compatibilidad con dispositivos activos» que te dice de forma clara si una app funciona en tu móvil, tablet, televisor con Android TV o smartwatch con Wear OS. La podrás encontrar al final de la descripción de cualquier app o juego en la Play Store, justo debajo de la sección Datos de la app/juego.

Así puedes saber si una app o juego funciona en tu móvil gracias a Google Play

Como puedes ver en las imágenes, la nueva sección «Compatibilidad con dispositivos activos» de Google Play no solo te muestra si una app es compatible con tu dispositivo, sino que además te dice qué versión estás descargando, cuál es la versión del sistema operativo requerida y el tamaño de la descarga. Asimismo, hay que aclarar que Google Play comprueba la compatibilidad de todos los dispositivos vinculados a tu cuenta.

La tienda puede verificar si la app funciona con tu móvil Android, tablet, Chromecast, Android TV, reloj con Wear OS, Chromebook, etc. Esto es algo muy útil, sobre todo al momento hacerse con una app o juego de pago en Google Play, pues nadie quiere comprar algo que luego no funcione. Además, evita que pierdas tu tiempo descargando aplicaciones o juegos muy pesados que no funcionarán del todo bien en tu dispositivo.

Eso sí, la propia Google matiza que lo que diga esta nueva sección no es una garantía al 100 % del correcto funcionamiento de la app en tu dispositivo, ya que hay muchos otros factores que influyen. Sin embargo, es una buena forma de saber si una app podría funcionar bien o no.

Por cierto, de momento, no todos los usuarios pueden ver la sección «Compatibilidad con dispositivos activos» de Google Play, pues solo se ha habilitado en algunos smartphones seleccionados. No obstante, lo más probable es que empiece a aparecer a todos en el transcurso de la semana.

Fuente | 9to5Google