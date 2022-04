¿Quieres exprimir al máximo el servicio de videojuegos de la gran G? Si es así, hoy es tu día de suerte. Aquí verás los 5 mejores Android TV para jugar en Google Stadia.

Tal vez no lo sepas, pero hay muchos gadgets geniales y variados en los que puedes usar la plataforma de los de Mountain View. Por eso, a continuación conocerás desde un dongle de 40 € hasta un televisor 4K de 700 €. ¡Así que no importa si vas corto de dinero, ya que la lista que hicimos para ti se adapta a todos los presupuestos!

Philips 8506 de 43″, un televisor con Android TV para ambientar tu sala y jugar en Stadia como un pro

Este televisor es muy bueno por donde lo cojas, además de ser uno de los Smart TVs compatibles con Google Stadia. El Philips 8506 te ofrece una gran resolución y un sonido envolvente. Súmale a esto que tiene las ventajas de Android TV y las luces Ambilight que molan un montón.

Las características del Philips 8506 de 43 pulgadas son:

Pantalla LED con resolución 4K (3840× 2160 píxeles), HDR10+, Dolby Vision y 178° de ángulo de visión. Viene con la tecnología P5 Perfect Picture Engine, un extra que mejora mucho la calidad de la imagen.

(3840× 2160 píxeles), HDR10+, Dolby Vision y 178° de ángulo de visión. Viene con la tecnología P5 Perfect Picture Engine, un extra que mejora mucho la calidad de la imagen. Dos altavoces con 10 W de potencia y sistema de sonido Dolby Atmos .

. Conectividad y puertos : WiFi 5, Bluetooth 5.0, HDMI 2.0 , USB 2.0, USB 3.0 y Ethernet.

: WiFi 5, Bluetooth 5.0, , USB 2.0, USB 3.0 y Ethernet. Sistema operativo Android 10 con Android TV y Chromecast integrado .

. Precio: 505 €.

De seguro que te diste cuenta de que el televisor, dentro de su rango de precio, tiene lo necesario para que jugar a los mejores juegos de Google Stadia sea una experiencia de primer nivel.

Disfruta de Google Stadia sin gastar mucho con el Chromecast de tercera generación

¿Tienes poco dinero, pero no quieres perderte lo que te ofrece Stadia? Entonces el Chromecast de 2018 es la opción perfecta para ti. El Chromecast 3 aún cumple con las funciones necesarias para casi cualquier usuario y es muy fácil de configurar. Las características del gadget de la gran G son las siguientes:

Imagen con resolución de salida Full HD (1920 x 1080 píxeles) a 60 FPS.

(1920 x 1080 píxeles) a 60 FPS. Audio compatible con Dolby Digital 5.1 y Dolby Digital Plus 7.1 .

. Conectividad y puertos : WiFi 5 de doble banda, conector HDMI y puerto micro USB.

: WiFi 5 de doble banda, conector HDMI y puerto micro USB. Es compatible con los sistemas operativos Android, iOS, Mac OS y Windows .

. Precio: de 38 a 40 €.

El Chromecast de tercera generación es un dongle barato e ideal para que conviertas tu televisor viejo en una Smart TV y jugar en Google Stadia.

Xiaomi Mi Box S: un gadget que aún cumple y que es compatible con Stadia

Este es un Android TV de Xiaomi que no pasa de moda. El Mi Box S tiene todas las características que busca un jugador de Google Stadia, como por ejemplo:

Imagen con resolución de salida 4K (3840× 2160 píxeles) a 60 FPS.

(3840× 2160 píxeles) a 60 FPS. Procesador Cortex-A53 de cuatro núcleos con gráfica Mali-450.

de cuatro núcleos con gráfica Mali-450. Audio compatible con Dolby y DTS .

. Conectividad y puertos : WiFi 5, Bluetooth 4.0, HDMI 2.0 y USB 2.0.

: WiFi 5, Bluetooth 4.0, HDMI 2.0 y USB 2.0. Sistema operativo Android TV basado en Android 8.1 (ya se puede actualizar a Android TV 10).

(ya se puede actualizar a Android TV 10). Precio: 60 €.

Está claro que al Mi Box S tal vez le falta un puerto Ethernet para poder conectarlo directo a tu router al jugar en la app de Google. Pese a ello, es un Android TV que no puedes dejar pasar si quieres usar Stadia, no te convence el Chromecast 3 y no tienes una Smart TV (y tampoco quieres gastar demasiado comprando una).

Nvidia Shield TV Pro, un Android TV Box hecho para gamers

El Shield TV Pro tiene un precio alto en comparación al Mi Box S o al Chromecast 3. Sin embargo, el Android TV de Nvidia compensa esto al tener un montón de características geniales.

El gadget destaca porque te ofrece una imagen y un audio de gran calidad, una buena potencia y un diseño que no verás en otros Android TV Box. Échale un vistazo a las especificaciones de la Nvidia Shield TV Pro:

Imagen con resolución de salida 4K (3840× 2160 píxeles) a 60 FPS. Compatible con Dolby Vision y HDR10.

(3840× 2160 píxeles) a 60 FPS. Compatible con Dolby Vision y HDR10. Procesador Tegra X1+ con gráfica Nvidia de 256 núcleos.

con gráfica Nvidia de 256 núcleos. Audio compatible con Dolby Atmos .

. Conectividad y puertos : WiFi 5, Bluetooth 5.0 + LE, HDMI 2.0b, USB 3.0 y Ethernet.

: WiFi 5, Bluetooth 5.0 + LE, HDMI 2.0b, USB 3.0 y Ethernet. Sistema operativo Android 9.0 Pie con Android TV y el Chromecast 4K integrado . No te preocupes por la versión del SO, ya que el gadget ya se puede actualizar a Android 11 y recibir un montón de novedades.

. No te preocupes por la versión del SO, ya que el gadget ya se puede actualizar a Android 11 y recibir un montón de novedades. Precio: 220 €.

El Nvidia Shield TV Pro es caro, pero cada euro que inviertes en él vale la pena.

Por otra parte, no olvides combinar este Android TV Box con los mejores mandos para jugar en Google Stadia. ¡Así te sentirás como un verdadero gamer pro en la plataforma de la gran G!

Sony Bravia X85J de 55″, la TV 4K con Google TV que es perfecta para los juegos de Stadia

Este televisor tiene características que te garantizan una pantalla nítida y brillante. El Sony Bravia X85J también viene con una interfaz excelente gracias a que usa Google TV. A su vez, el X85J de 55 pulgadas cuenta con puertos HDMI 2.1, un tipo de HDMI poco común en este rango de precio.

Este televisor te ofrece las especificaciones que verás a continuación:

Pantalla LCD VA con resolución 4K (3840× 2160 píxeles), tasa de refresco de 120 Hz, HDR10, Dolby Vision y HLG. Los tonos de los colores se potencian con la ayuda de la tecnología Triluminos Pro de Sony.

(3840× 2160 píxeles), tasa de refresco de 120 Hz, HDR10, Dolby Vision y HLG. Los tonos de los colores se potencian con la ayuda de la tecnología Triluminos Pro de Sony. Dos Altavoces con 10 W de potencia y sistema de sonido Dolby Atmos y DTS .

. Conectividad y puertos : WiFi 5 de doble banda, Bluetooth 4.2, HDMI 2.0, HDMI 2.1 , USB 2.0, USB 3.0 y Ethernet.

: WiFi 5 de doble banda, Bluetooth 4.2, HDMI 2.0, , USB 2.0, USB 3.0 y Ethernet. Sistema operativo Google TV con Chromecast integrado .

. Precio: 715 €.

El Sony Bravia X85J de 55″ es un televisor muy completo y que no te decepcionará a la hora de usar Google Stadia o cualquier otra app.

¡Esos son los mejores Android TV para jugar en Google Stadia! De todos los dispositivos que te mostramos, ¿cuál es el que comprarás para disfrutar del servicio de Google? Cuéntanos en los comentarios.

Y si aún no tienes claro si la suscripción a la plataforma de la gran G vale la pena, entonces pásate por nuestra review de Google Stadia Pro.