Sin mucho aspaviento, Google añadió a la Play Store una nueva función para sincronizar las apps entre diferentes móviles que usen una misma cuenta. Ahora, en el apartado «Administrar dispositivos y apps» de los ajustes de Google Play Store aparece una opción llamada «Sincronizar aplicaciones con dispositivos» que te permitirá instalar automáticamente todas las apps que instales en tu móvil en otros móviles que tengan tu cuenta de Google conectada.

Es posible que aún no veas la opción de sincronizar apps en la Play Store, pues se acaba de añadir recientemente y parece que el despliegue ha comenzado en Estados Unidos. Sin embargo, en los próximos días debería llegar a tu móvil. Recuerda mantener actualizado Google Play Store en Android para disfrutar de las últimas funciones antes que nadie.

Así puedes sincronizar las apps entre tus móviles gracias a Google Play Store

Desde hace tiempo, Google permite sincronizar las apps en tu móvil con otros dispositivos, pero hasta ahora esta función estaba limitada a dispositivos que no fueran móviles. Es decir, sincronizar e instalar remotamente apps en tus relojes inteligentes, tablets o Smart TVs ha sido posible desde hace un buen rato. Por suerte, recién ahora la gran G ha añadido la posibilidad de hacer lo mismo con los móviles.

Si tienes dos o más teléfonos Android con la misma cuenta de Google, ahora verás en la tienda la opción de instalar la app que quieras no solo en el móvil que estás usando actualmente, sino también en tus otros móviles de forma remota. Además, al pulsar el icono de tu perfil (el que está en la parte superior derecha de la tienda) e ir a «Administrar dispositivos y apps», verás la opción de «Sincronizar aplicaciones con dispositivos» para que automáticamente se instalen las mismas apps que descargues en tu móvil actual en tus otros móviles.

La Play Store te permite elegir si quieres sincronizar las apps con todos tus móviles o con solo algunos que selecciones. Ten en cuenta que, para realizar esta sincronización, los móviles deben tener conectada la misma cuenta de Google. Asimismo, considera que cada nueva aplicación que instales en tu dispositivo actual se instalará automáticamente también en otros dispositivos, siempre que la aplicación sea compatible con el dispositivo.

No funciona con las apps que ya has instalado ni con actualizaciones

Al probar esta función notarás un problema muy claro con la sincronización: no funciona con las apps instaladas. Si querías usar esta función para que se instalen en otro móvil las apps que has instalado en tu móvil actual, no lo conseguirás, ya que la sincronización solamente aplica para las futuras instalaciones de apps. Es decir, Play Store solo instalará las apps en los móviles sincronizados que se descarguen después de haber activado la sincronización.

Por tanto, no es una función muy útil para migrar de un móvil a otro. En cualquier caso, al momento de configurar un nuevo smartphone Android, Google ya ofrece la opción de instalar las apps instaladas en otros dispositivos, así que puede que la sincronización de apps instaladas no sea tan necesaria después de todo.

Otro desperfecto de esta nueva función es que no sincroniza la instalación de las actualizaciones de las apps. Debes instalarlas manualmente en cada dispositivo, aunque si activas la actualización automática de apps en todos tus móviles, técnicamente sí que se actualizarán a la par. Pero si, por ejemplo, en uno de los móviles sincronizados no tienes activada la actualización automática, se quedará en una versión antigua, mientras que el resto de móviles se mantendrán con la última versión.

Fuente | Artem Russakovskii