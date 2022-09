Si bien desde hace tiempo es posible instalar apps en Android TV desde la Play Store de tu móvil, no es algo sencillo de hacer. No porque sea difícil, sino porque Google Play no te decía qué apps son compatibles con tu tele, por lo que debías ir probando cada una al azar para ver si tiene una versión para Android TV. Lo mismo podemos decir de las apps para relojes con Wear OS o coches con Android Auto.

Por suerte, la última actualización de Google Play añade una sección llamada «Otros dispositivos» donde podrás ver todas las apps compatibles con Android TV, Android Auto y Wear OS para instalarlas fácilmente en tus dispositivos desde tu móvil. ¡Ya no tendrás que investigar cuáles apps de Google Play tienen una versión específica para tu dispositivo!

Ahora es más fácil instalar apps en tu tele, reloj o coche desde tu móvil en Google Play

Desde la nueva sección «Otros dispositivos» de Google Play podrás encontrar aplicaciones diseñadas para dispositivos específicos que no son teléfonos, incluyendo televisores con Android TV o Google TV, relojes con Wear OS como los Galaxy Watch 5 y 5 Pro, y coches compatibles con Android Auto. En esta sección será posible filtrar las aplicaciones por dispositivo (reloj, televisor y coche).

Por cierto, la nueva pestaña «Otros dispositivos» de la tienda la encontrarás justo debajo de la barra de búsqueda (posiblemente deberás deslizarla hacia la izquierda para verla). Dicho sea de paso, desde la búsqueda también será posible filtrar las apps por dispositivos.

Cabe destacar que Google Play solo te mostrará las aplicaciones para dispositivos vinculados a tu cuenta de Google. Eso quiere decir que si solamente has asociado tu cuenta de Google a un televisor, la tienda no te enseñará las apps específicas para relojes o coches.

Al momento de instalar una app que tiene múltiples versiones, el botón de «Instalar» será desplegable. Por tanto, al pulsarlo se abrirá un menú para que elijas qué variante de la app quieres instalar: la diseñada para tu móvil o para otro dispositivo. Si eliges la de otro dispositivo, automáticamente se descargará e instalará en el dispositivo elegido.

Google Play también ha renovado sus reviews y su versión web para mejorar la instalación multi-dispositivo

Por otra parte, hay que decir que Google también ha rediseñado la versión web de la Play Store para incluir filtros fáciles de usar que permitan encontrar e instalar aplicaciones según el tipo de dispositivo desde la comodidad de tu PC.

De igual forma, no olvidemos que hace poco que Google Play Store actualizó su sistema de reviews para mostrarte menos reseñas inútiles para tu dispositivo. Y es que ahora no te muestran la crítica a la versión para tablets de una app, si tú quieres instalar la versión para móviles, por ejemplo. Solo verás las reviews de la versión de la app hecha para el dispositivo específico donde tú la vas a instalar.