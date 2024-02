¿Buscas alternativas a Audacity en Android? Te presentamos las mejores opciones para editar audio en Android. Apps intuitivas, potentes y con funciones que te dejarán con la boca abierta.

Audacity es un potente software gratuito que permite la grabación y edición de sonido digital en formato multicanal disponible para usuarios Windows, MacOS, Linux y otros sistemas operativos similares a Unix.

Si bien se trata de una de las herramientas preferidas por creadores de contenido, youtubers y podcasters dada su gran versatilidad, sencillez de uso y especialmente por los resultados con calidad profesional que ofrece, no es perfecta.

En comparación con otras alternativas del mercado, Audacity no cuenta con una aplicación para dispositivos Android, lo que hace que su uso se limite exclusivamente a los ecosistemas que te mencionamos previamente.

Por tal motivo, en este artículo conocerás 8 alternativas a Audacity para Android totalmente gratis, las cuales te ayudarán a grabar, editar y convertir audios en segundos con excelente calidad desde tu dispositivo móvil.

8 alternativas a Audacity para Android

Hoy en día la creación de contenido audiovisual es mucho más sencilla gracias a los dispositivos móviles, permitiendo grabar, ajustar y compartir en cualquier plataforma desde un mismo lugar sin importar dónde te encuentres.

Por eso, contar con un editor de audios de calidad es indispensable en tu smartphone para lograr excelentes resultados y potenciar tu productividad. Dicho esto, te invitamos a conocer las mejores alternativas a Audacity para Android.

Audio Editor Maker MP3 Cutter

Si buscas una aplicación completa y fácil de usar, Audio Editor Maker MP3 Cutter es para ti. Se trata de un editor de audio con múltiples funciones con las que puedes crear, editar, corregir y mejorar cualquier audio sin problemas desde tu móvil.

Entre sus principales características se encuentra una gran variedad de filtros para reducción de ruido, corrección automática del tono vocal, poder importar y exportar listas de reproducción y muchas más que debes probar si te dedicas a la música, podcast o a la creación de contenido audiovisual.

MixPad, mezclador multipista

MixPad, mezclador multipista es una herramienta que te permite contar con toda la potencia de un equipo de grabación y mezcla profesional directamente en tu móvil Android y totalmente gratis.

Destaca por su interfaz sencilla y fácil de usar. Por si fuera poco, es compatible con los formatos de audio más populares, admitiendo frecuencias de muestreo desde 6 kHz hasta los 96 kHz. Además, te permite elegir entre diversos efectos de audio, ecualizadores, compresión, reverberación y muchas opciones más.

WavePad Audio Editor

Sin dudas, WavePad Audio Editor es una de las alternativas más populares en el ecosistema Android a la hora de grabar, editar y exportar audio y sonido con calidad profesional. Para ser un editor gratuito no se limita en nada y el abanico de opciones que brinda es muy completo.

Aparte de las funciones básicas, agregar efectos y exportar audios no será un problema con esta aplicación, incluso si no tienes una gran experiencia. Su soporte para archivos WAV y MP3 es increíble, sin mencionar que cuenta con una gran variedad de características que al probarlas no podrás dejar de usarlo.

Lexis Audio Editor

Si quieres un grabador, editor y reproductor de audios para tu dispositivo móvil, Lexis Audio Editor es una opción que debes valorar. Cuenta con una versión gratuita y otra de paga, aunque si lo necesitas para un uso personal, con la opción freemium vas bien sin problemas.

En esta app encuentras todo lo que puedes esperar como es la grabación, edición y exportación de audios en una gran variedad de formatos, agregar efectos de sonido, reducción de ruido y algunos extras más que interesantes. Eso sí, para exportar en .MP3 solo es posible en la versión premium, algo que debes considerar.

Editor de Audios – cortar músi

Tal como su nombre lo indica, Editor de Audios es una aplicación que te brinda todas estas opciones en un mismo lugar y totalmente gratis. Pero esto no es todo, cuenta con un par de extras que seguro llamarán tu atención como es el cambiador de voz y el creador de tonos de llamada.

De cualquier manera, si necesitas una app sencilla para trabajar tus audios desde el móvil sin muchas complicaciones, es una herramienta que te ayudará a lograrlo en segundos y sin necesidad de tener gran experiencia.

Editor de Audios: cortar audio

El Editor de Audios: cortar audio, es otra plataforma muy útil y simple que permite cortar la parte favorita de tu canción o archivo de música para usarlo como tono de llamada, tono de notificación o alarma.

Es compatible con formatos WAV, FLAC, AAC, además de ofrecer la posibilidad de grabar audios en directo y editarlos de manera sencilla cuando lo necesites para compartirlos desde la propia app.

Music Maker JAM: Beatmaker app

En la misma línea musical, Music Maker JAM: Beatmaker app es la opción perfecta para crear, compartir y descubrir canciones de tus géneros favoritos desde tu smartphone de forma fácil y rápida.

Uno de sus puntos más destacados es su biblioteca con miles de loops, beats y melodías con calidad de estudio, los cuales puedes usar para crear tus mezclas y compartirlas con tus amigos. Sin dudas, es una app divertida que debes probar.

Cortar Audio, Editor de Música

La última de las alternativas a Audacity para Android de esta lista es Cortar Audio, Editor de Música, una aplicación con un diseño muy atractivo que destaca por su enfoque musical, que te permite cortar, fusionar y mezclar tu música preferida sin complicaciones.

Es ideal para quienes buscan darle un toque más personalizado a su móvil con tonos de llamada o sonidos de alarma únicos que pueden crear con este editor.

Como verás, estas alternativas a Audacity te ofrecen la oportunidad de editar tus audios o sonidos de manera sencilla, rápida y gratuita desde tu dispositivo móvil Android, sin comprometer la calidad profesional de los resultados. ¿A qué esperas para probarlos?

Si has encontrado útil este artículo, te invitamos a explorar estas 5 aplicaciones para cortar canciones en dispositivos Android. ¡Y no dudes en compartir tu opinión en los comentarios o sugerir otras alternativas que conozcas!